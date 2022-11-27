Enerji veren evlerin sırrı

EN çok zaman geçirdiğimiz ve bizi en çok etkileyen mekânların başında gelen evlerimiz, pozitif enerji verecek şekilde dekore edildiğinde, bu olumlu atmosfer iş yaşamımız ve sosyal çevremiz ile olan ilişkimizi dahi etkiliyor. Evdeki enerjiyi dengelemek için işe mobilyalardan başlamak gerekiyor. Mobilyalarda yapılacak ufak değişimler ve kullanılacak aksesuarlarla ortamdaki enerjiyi kolayca yükseltmek, sabahları daha dinamik uyanmak ve gün boyu aktif olmak mümkün.

RENKLİ MOBİLYALAR

RENKLERİN evlerdeki enerjiyi dengelediği ve olumlu enerjiye katkı sağladığı bir gerçek. Canlı bir turuncu, sarı, parlak yeşil ve pembe renkte tekli bir koltuk ya da kırlent kullanmak odanızın enerjisini anında yükseltecektir.

Yeşil genellikle sakinleştirici olarak kabul edilse bile, parlak tonları güçlü bir yaşam enerjisi sağlar.

Turuncu ise bulunduğu ortamda enerji ve coşkuyu temsil eden heyecan verici bir renktir. Açık tonlardaki pembelerle daha dingin bir hava yakalarken, koyu pembelerle evinize canlılık katabilirsiniz.

Sarının neşe saçan enerjisini bilmeyen yoktur. Yaz mevsimini temsil eden sarı, bulunduğu alana hareketlilik katar. Evinizde hangi noktada yüksek enerji bulunsun istiyorsanız orada sarı renkli bir aksesuar kullanabilirsiniz.

Evinizde fazla renk kullandığınız için enerji patlaması yarattığınızı düşünüyor ve sakinlik arıyorsanız, beyaz renk ve pastel tonlar kullanarak ortamı sakinleştirebilirsiniz.

EVİNİZİN büyüklüğü, eşya yoğunluğu, boş alan oranı da pozitif enerjinizi arttırmak için önemli bir etkendir.

Evinizde mobilyalarınızın kattığı dekoratif enerji kadar, boş alanların sağladığı ferahlık hissi de vazgeçilmezdir.

Ferahlık sağlayacak boş ve mobilyasız alanlar da birbiriyle orantılı olmalı.

EVE enerji sağlayan en büyük kaynak gün ışığıdır. Yeterince ışık almayan bir evdeyseniz, klasik tavan lambalarınıza ilaveten aplik ya da lambader kullanımızda fayda var. Pozitif enerjiyi artıran, yüksek aydınlatmalı ve doğal tonlarda ışık veren ampullere ve birden fazla narak aydınlatıcıya yönelmelisiniz. Sakinleştiren ve iç huzuru sağlayan renklerde mobilyalarınıza uyumlu halılar, puflar ve sehpalar enerjik bir ortamı destekleyecek unsurlar.

Bunun yanı sıra rengarenk avizeler ve masa lambaları da çalışma ortamınıza renk katacaktır.