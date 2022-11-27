Her derde deva çaylar

Çayla başlarsak demleme çay, ıhlamur, adaçayı, papatya, rezene gibi eskiden beri bilinen çaylara son yıllarda pek çok yeni bitki ve meyve çayı eklendi. Örneğin tarçınlı elma çayı, karanfilli kış çayı, limonlu yeşil çay, 5-6 bitkinin ve baharatın bir arada olduğu karışık bitki çayları. Kuşburnu, nar, kayısı, elma, ayva, çilek, böğürtlen gibi pek çok kurutulmuş meyve çayları harmanlanmış olarak aktarlarda ve paketli olarak market raflarında yerini aldı. Evimizde kendimiz de pek çok değişik çay yapabiliyoruz. . Geriye baktığımızda da ıhlamurlar demlikten eksik olmazmış, her yaz adaçayı, kekik, nane, papatya toplanır kurutulur; minik bağlar halinde demetler yapılır kış boyunca kaynar su ile demlenir çoluk çocuk, genç yaşlı herkes içermiş.

IHLAMUR

Ihlamur çiçekleri bahar gecelerinin parfümüdür adeta. İşte aynı hoş koku kış aylarında da çay olup boğazımızı, midemizi yumuşatır, kokusuyla ruhumuzu okşar. Ihlamur, birazcık bal ve limon ilavesi, bir parça kabuk tarçın ve 3-4 diş karanfil ile bambaşka bir çaya dönüşür. Eğer nezle, grip gibi durum varsa içine bir dilim de limon eklemek faydasını artırır. 500 ml su için bir tutam ıhlamur yeterlidir. Ocağa konup 5 dakika kaynatıp 5 dakika da demlenir. Aynı ıhlamura tekrar su ekleyerek bir kez daha kaynatıp içebilirsiniz. Ihlamurun toksin atıcı, göğsü yumuşatıcı ve sakinleştirici etkileri vardır. Harika bir kış çayıdır.

LİMON

"Çaya çorbaya limoooon" diye bağırarak limon satanlar bundan daha iyi bir pazarlama cümlesi bulamazlardı herhalde. Gerçekten de kış ayları boyunca en çok çay ve çorba tükettiğimizi düşünürsek limon her ikisinin de tamamlayıcı lezzet ve vitamin küpü. Neden çaya çorbaya limon? Çünkü kış ayları boyunca C vitaminine ihtiyacımız var. Bunca bitki ve meyve çayları içme sebebimiz de bu olduğuna göre mümkün olduğunca çaylarımızı da çorbalarımızı da limon ekleyerek tüketmemizde fayda var. Evinizde, buzdolabınızda bunan taze ve kuru meyvelerle, baharatlarla içine 1 dilim limon ekleyerek kendi çayınızı yapabilirsiniz. Limon, bazı bitki çaylarında kekremsi buruk tadı da ortadan kaldırarak keyifli bir içim sağlar. 2-3 ince dilim ayvayı 2-3 diş karanfille kaynatın. Karanfilli ayva çayınız hazır. İçine biraz limon ekleyip afiyetle için. Nane limon karışımı ise özellikle mide bulantıları, üşütmelerde hem iç ısıtan hem de iyileştiren çaylardan biridir.

ADAÇAYI

Her bir ince belli çay bardağına bir dal adaçayı koyup üzerine sıcak su ekleyin ve 4 dakika demledikten sonra adaçayı dalını içinden alıp şekersiz olarak için. İçine ince bir dilim limon eklerseniz adaçayının içimi daha yumuşak olur.

ZEYTİN YAPRAĞI

Son yıllarda giderek önem kazanan bu çayı yapmak için bir tutam kuru veya taze zeytin yaprağı 250-300 ml sıcak su ile 4-5 dakika demlemek yeterli.

EKİNEZYA-PAPATYA-HİBİSKUS

Çiçeklerden gelen sağlık ve şifa... Zindelik veren, zihin açıcı, ruhsal rahatlama ve rahat uyku sağlayan, bağışıklık güçlendirici etkisiyle vücudumuzu hastalıklara karşı koruyan "çiçek çayları" da kış boyu fincanlarımızda olacak.