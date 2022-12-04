Çevrenizle ilişkileriniz renkleniyor

KOÇ: Hatalarınızı gözden geçirin

Bu hafta geçmişe dönerek eski hatalarınızı gözden geçireceksiniz.

Parasal konularda Uranüs sürprizler hazırlayacak. Mars iletişim evinizde size değişim ve dönüşüm konusunda destek veriyor. Hisleriniz çok kuvvetli ve yatırımlar konusunda yanılmadığınızı göreceksiniz.

Bu konuyla kendiniz ilgilenecek ve bu şansı hiç kimseye vermek istemeyeceksiniz.

BOĞA: Ani yükselişlere hazır olun

Uranüs burcunuzda retro yaparken karşıt finans evinizde güneş var. Ani yükselişler ve iş potansiyelinizdeki sorumluluk artışı karşısında bocalayabilirsiniz.

Uğraşı verdiğiniz konularla ilgili öne çıkma telaşı içinde olacaksınız.

Duygusal bir yaklaşımla işinize sarılacak ve çevrenize kendinizi sevdireceksiniz. Duygularınızda ve isteklerinizde ileriye yönelik bir artış gözlenecektir.

İKİZLER: Tartışmalardan kaçınmalısınız

Burcunuzda retro mars ile karşıt evinizde Güneş bulunuyor. İlginç bir dönem ve sizin davranışlarınızla daha da orijinal hale gelecek.

Kariyerinizle bağdaşan özel ilişkiler yaşayabilirsiniz. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkilere girebilirsiniz.

Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz. Gireceğiniz ortamlarda tartışmalardan sakınmalısınız.

YENGEÇ: Duygu mu, akıl mı?

Duygusallıkla akılcılığı birbirine karıştırmayı sevmediğiniz halde, bu dönemde bir karmaşa içinde olacak fakat düşüncelerinizi süspansiyon yapacaksınız. Gizli planlar ve eski dostlarla yapılan organizasyonlar önemli olacaktır.

Bu dönem baskıcı davranışlardan çabuk etkilendiğiniz için, kendinizi korumaya alacaksınız. Amaçlar ve istekler paralel gitmeli. Uranüs sürprizler veriyor.

ASLAN: Sorunlarla yüzleşiyorsunuz

Bu hafta ailenizin sorunlarına çok daha fazla önem vereceksiniz.

Kardeşler veya dargın olduğunuz komşularınızla barışabilirsiniz.

Çaba sarf etmeden aile için, konuları kolay bir şekilde çözeceksiniz. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.

Aşk konusunda hatalar yapmamak için hala ısrarlı tutumunuzu sürdürmelisiniz. Üstün nitelikleriniz göz dolduracaktır.

BAŞAK: Enerjinizi doğru kullanıyorsunuz

İsteklerinizi enerjinizle donatmayı biliyor, uyumlu bir kombinasyon yaratabiliyorsunuz.

Başkalarının fikirlerine ihtiyaç duymayarak; fırsatları değerlendirirken, daha sıcak ve aktif bir performans sergileyeceksiniz. Yaşantınıza aniden girecek kişilerle daha sonra güçlü arkadaşlıklar kuracaksınız.

Maddi çıkarlarınız yakın ilişkilerinizle bağlantılı ilerleyecek.

Yaşamdan çok şey bekliyorsunuz.

TERAZİ: İş disiplininiz mükemmel

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.

Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz ve bu konuda haklısınız. Bu hafta hızlı ve yüksek hedeflerin peşinde olacağınız işleri tercih edeceksiniz. Derin felsefi yaklaşımlar içindesiniz. Hırslı ve atak davranarak, düşüncelerinizi karşı tarafa kabul ettirme çabası içindesiniz.

AKREP: Güçlü olmayı seviyorsunuz.

Bu hafta oldukça aktif bir yapı sergiliyorsunuz. Hedefleriniz konusunda belirleyici olmaya devam ederken, içinde bulunduğunuz çevreye karşı ikna edici tavırlar sergilemeye özen gösterin. Kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi yönlendirmeye başlıyor. Hafta boyunca sosyal becerilerinizi geliştirmek zorundasınız.

Kendinize güvenmeyi siz seviyorsunuz.

YAY: Hırslarınız sizi güçlendiriyor

Duygusal takıntılardan uzak kalmanız gereken bir aydasınız.

Ortaklıklar konusunda ısrarcı davranacaksınız. Siz dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

Yeni tanışacağınız kişilerle uyumlu beraberlikler kuracaksınız.

Hızlı düşünüyor ve ani kararlar veriyorsunuz. Güneş ve karşıt Mars sizi güçlü yapıyor. Eğitim amaçlı yer değiştirmeleriniz olabilir.

OĞLAK: Özlemleriniz dorukta

Yaşama analizci bakış açısı ile bakarken, isteklerinizde derin bir araştırma ve inceleme hakim olacak. Sorumlu olduğunuz alanlarda ciddi bir çalışma temposu ve konsantrasyon sağlayacaksınız. Çevrenize örnek olmayı başaracaksınız. Artık eski korkularınızı yendiğinizi ve enerjinizi ortaya çıkardığınızı göreceksiniz. Bulunduğunuz ortamlarda egonuzu daima tetikte tutacaksınız.

KOVA: Sabırlı olmalısınız

Bazı hesaplarınızı geriye dönük olarak sabırlı ve sıkı bir şekilde denetlemelisiniz. Bazılarınız kazandığı paraları yeni projelerine ayıracak. Çalışkanlığınızla ve disiplinli yapınızla göz dolduracaksınız. Başarı size geç fakat kalıcı bir şekilde gelecektir.

Fakat mesleki yaşamınıza verdiğiniz önem içerisinde, aile bireylerine de zaman ayırıp, ısrarlı taleplerine kulak vermelisiniz.

BALIK: İlle de aşk diyorsunuz

Aşk ve sosyal hayatınız sayesinde tüm yaşantınızı elinizde tutmayı başaracaksınız. Sosyal açıdan parlak bir döneme gireceksiniz.

Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Bu hafta köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız.