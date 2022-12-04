Gayrimenkul dünyasının yeni yüzü: Lotusmark

Gülşah Şahin ile Oğuz Özkurt ortaklığında kurulan ve sektöre yeni bir soluk getirmeye hazırlanan Lotusmark Gayrimenkul, Bostanlı'da düzenlenen törenle hizmete açıldı. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı açılışta İzmir gayrimenkul sektörünün tanınmış simaları bir araya geldi.

Lotusmark Gayrimenkul Kurucuları Gülşah Şahin ve Oğuz Özkurt da, güçlerini birleştirerek gayrimenkul ve emlak dünyasına yeni bir bakış açısı kazandıracaklarını ve Türk kültürüne göre emlakçılık yapacaklarını dile getirdi.

"YÜZDE YÜZ YERLİ"

Sektörde kalıcı başarı hedeflediklerini belirten Lotusmark Gayrimenkul Kurucu ortağı Gülşah Şahin, "Rakibimiz çok ama bizim amacımız yüzde yüz yerli bir firma olmak, bunun yanında müşteri memnuniyeti, danışman memnuniyeti odaklı çalışmak olacak" diye konuştu. Kurucu ortak Oğuz Özkurt da, "Kültürümüze uymayan bir danışman sisteminden çok herkesi kucaklayacak ve hepsinin birinci olmasını sağlayacak bir sistem yaratmak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Özkurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Franchise sistemiyle tüm Türkiye'ye hizmet vermeyi planlıyoruz. Ayrıca Lotusmark Akademimiz de var. Ücretsiz olarak herkese eğitim ve koçluk verebiliyoruz. Ayrıntılı bilgi isteyenler www.lotusmark. com.tr üzerinden bize ulaşabilir."