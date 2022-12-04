Kestanenin sofralara yolculuğu başladı

AYDIN'IN yıllık ortalama 27 bin ton üretimle ülkede lider olduğu kestane, 2 ay kuyularda depolandıktan sonra olgunlaşma sürecini tamamladı. Sofralara girmeye başlayan kestane, başta kestane şekeri olmak üzere öğütülüp un olarak kullanılıyor. Eskiden elle ayıklanan ve aylarca süren ayıklama işlemleri makineleşme sayesinde artık kısa sürede tamamlanıyor. Kestane üretiminin çok fazla olduğu Aydın'ın dağ köylerinde traktöre bağlanan dövme makinesiyle yapılan işlemler sonucu kestaneler dikenli kozaklarından ayıklanıp çuvallanıyor.

FİYATLAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR

EBAT ve cinsine göre ayrılan kestanelerin bir kısmı iç piyasada tüketilirken, önemli bir kısmı da başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. Oldukça tonajlı bir ürün olmasına karşın fiyatları yüz güldüren kestanenin çok bereketli bir ürün olduğunu ve hiç pazar sorunu yaşamadıklarını belirten Köşk Cumayanı köyü üreticilerinden Hayrullah Sarı, "Enflasyona rağmen fiyatlar iyi. Allah bereket versin" dedi. Yaz döneminde yağışların azalmasına bağlı olarak rekoltede düşüş yaşandığını belirten üreticiler, her şeye rağmen memnun olduklarını belirterek, "Eskiden yaz dönemi yağışlar iyi oluyordu. Kuraklık artınca ağaçlar kurumaya başladı. Buna bağlı olarak rekolte düştü. Eski yağışlar olsa bu memleketin kestanesi tükenmez" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ