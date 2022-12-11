Siz ‘puf’unuzu nasıl alırsınız?

Sıklıkla dekorasyon amaçlı tercih edilen puflar; kolay taşınması ve her alana uyum sağlamasıyla adeta küçük birer mucize gibiler. Yaşam alanları için sunduğu pratik çözümlerle öne çıkan puflar, tamamlayıcı birer dekoratif unsur olarak da kabul ediliyor. Doğru puf kullanımı için belirli noktalara dikkat etmek gerekiyor. Dekorasyonun vazgeçilmez parçası olan puflar, sadece ana mobilyanın yanında tamamlayıcı olarak değil çok amaçlı kullanımı, her alana ve tarza uygunluğu, rahatlığı ve şıklığı ile de evlerimizin küçük ama önemli bir parçası.

DAYANIKLI OLSUN

Farklı tasarım ve depolama alanları ile hem bir aksesuar hem de bir ihtiyaç parçası olarak karşımıza çıkıyor. Puflar, doğru kullanıldığında yaşam alanlarının vazgeçilmezi olabiliyor. Günlük kullanacaksanız; oturmak ya da kumanda gibi ortalıkta dolaşan fazlalık eşyaları koymak için malzemesinin dayanıklı olmasına, kolay temizlenmesine ve kolay taşınır olmasına dikkat etmenizde fayda var. Oturma odalarında genellikle yan sehpa olarak değerlendirilen pufları ihtiyaca göre orta sehpa olarak kullanmak da mümkün.

TARZINIZA UYDURUN

Salondaki mobilyaları tamamlasın istiyorsanız; tasarıma ve uyuma odaklanmalısınız. Eğer salonunuzu ihtişamlı ve asil bir tarzda dekore ettiyseniz en uygun seçim derinin cazibesinin etkili olduğu puflar kullanarak lüks bir bakış açısı oluşturmaktır. Daha modern bir tarz için aykırılıkların uyumundan faydalanarak çeşitli renk seçimleriyle salonunuzu küçük bir pufla da olsa farklılaştırmanız mümkün.

Makyaj masasının önünde kullanacaksanız; yatak odalarında genellikle eşya koyma sıkıntısı yaşandığından sandıklı puf kullanımını öneriyoruz. Şık bir puf odanın havasını değiştirmekle birlikte yer tasarrufu etmenize de yardımcı olur. Yatak odalarının klasiği olarak makyaj masasının önündeki yerini koruyan puflar, büyük boyutlarda ise etkili ve işlevsel bir dekorasyon oluşturmak için yatağın ucuna da konulabilir.

ÇOCUK ODALARININ RENGİ

Puflar, çocukların kilo ve boyları nedeniyle en rahat edecekleri mobilyalardır. Çocuklarınızın odasını renklendirmek istiyorsanız; yumuşak dokulu olmasına, hafif ve kolay taşınabilir olmasına, silinebilir kumaş kullanıma ve yuvarlak hatlı tasarıma dikkat edilmelidir. Farklı desen ve renklerdeki puflar çocukların ilgisini çekecek şekilde seçilebilir.