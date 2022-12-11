Yeni oluşumlar gündeme gelecek

KOÇ

Çevrenizi yargılayabilirsiniz

Venüs ve Merkür kariyer evinizde ilerliyor. Kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecek.

Uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve isteklerinizde yoğunlaşarak, yaşam sürecinizi emin adımlarla şekillendiriyor, pes etmeyerek sabırla yaklaşıyorsunuz. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız yenilenmelerden karlı çıkacaksınız.

BOĞA:

Planlarınız olumlu

Bu hafta her şeyi yeniden gözden geçirmek için şartlar uygun. Finans evinizle ilgili birçok fırsatı yakalayacak ve zekice paranızı değerlendireceksiniz. Karşınıza birçok fırsat alternatifi çıkacak.

Enerjinizi doğru kullanacağınız anları seçeceksiniz. Yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak anlaşmalara imza atacaksınız.

İKİZLER:

Sürprizler sizi bekliyor

Bu hafta sürprizlere hazırlıklı olun. Riskler size yakışıyor ve bu atılımlardan alınızın akıyla sıyrılıyorsunuz.

Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimler yapabilirsiniz.

Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

Karşıt evinizde güneş ilerliyor.

YENGEÇ:

Riskler sizi yorabilir

Bu hafta, iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz.

Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. Maddesel konularda beklediğiniz fırsatları yakalamak ve iş olanaklarınızı genişletmek için uygun bir dönemdesiniz.

ASLAN:

Değerlerinizin farkındasınız

Güneş, aşk ve sosyal evinizde.

Değerlerinizin farkındasınız. Girdiğiniz topluluklarda önemli aşamalar kaydedeceksiniz. Enerjinizin yüksek olduğu bir hafta.

Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapabilirsiniz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. .

BAŞAK:

Duygusal buluşmalara hazır olun

Önemli kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz. Bu büyük buluşmalar, kendinizi güçlü hissetmenizi ve değişik kulvarlarda da önemli adımlar atmanızı sağlayacak. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlerde odaklamalısınız. Arkadaşlarınızın her türlü sorunlarına çare bulma çabası içinde olacaksınız.

Dostlar arası kırgınlıklara aracılık yapabilirsiniz.

TERAZİ:

Aile ve çevreniz önemli

Bu hafta yakın ilişkiler, komşular ve iletişim konuları gündeme gelirken aile ve yuva ile ilgili konularda daha fazla ilgili olacaksınız.

Enerjinizi ve vaktinizin tümünü yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içinde kullanacaksınız.

Bu evi kapsayan konular üzerinde yoğunlaşacaksınız. İşte sizi oyalayacak konulardan biri. Çevrenizi cazibenizle etkileyeceksiniz.

AKREP:

Değişime ihtiyacınız var

Çevresel ilişkilerinizde kendinizi farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive edebilir.

Düşünmeden ve aceleci bir şekilde sarf ettiğiniz cümlelerin başınıza iş açmasını istemiyorsanız, duygularınızı denetim altında tutmaya çalışmalısınız.

Maddi olarak kendinizi yetersiz gördüğünüz bir hafta.

YAY:

Özgüveniniz yüksek

Birlikte çalıştığınız kişilerle kuracağınız diyaloglar çok önemli.

Güneş ve Merkür kişisel evinizde düşüncelerinizi açıkça konuşmanıza neden oluyor. Baskıcı davranmak istemiyor fakat olayların boyutları sizin davranış biçimlerinizi olumsuz etkileyebiliyor.

Karşı tarafın sorunlarını olay haline getirmez ve kişisel olarak algılamazsanız, her şey daha iyi olacak.

OĞLAK

Enerjiniz yükseliyor

Venüs ve Merkür kafanızı karıştırsa da kariyeriniz günden güne önem kazanmaya başlıyor.

Bu hafta, ikna kabiliyetiniz artıyor. Gündemde olan konularla ilgili birleştirici konuşmalar yapacağınız yerlerde bulunabilirsiniz.

Siz kendi doğrularınızla yaşamayı seviyorsunuz. Son günlerde gereksiz detaylar yüzünden canınız bir hayli sıkkın.

KOVA:

Yalnızlığa ihtiyacınız var

Güneş ve Merkür yenilikler vadediyor. Sizi sıkan konular karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine üzerine giderek, pes etmemelisiniz. Bilinçaltınızda yatan gerçeklerin ne olduğunu bulmalısınız. Yalnızlığa ihtiyacınız olacak. Kariyerinize uygun kişilerle birlikte olacak ve çevrenizde takdir göreceksiniz.

Ortak çalışma gerektiren işlerde dikkatli olmalısınız.

BALIK:

Temkinli davranmalısınız

Bu hafta, kişisel olaylara daha temkinli yaklaşmalısınız. Kendinize güveniyor, yaratıcılığınızı ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz. İçinde bulunduğunuz sosyal çalışmalar, sizin bu yönünüzü tatmin ederken, yeni şartları da beraberinde getiriyor. Ailenizle ilgili, duygusal konulara takıntılı olacaksınız.

Yenilik yaparken çok düşünüyorsunuz.