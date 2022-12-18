Gözaltı morluklarıyla savaşın altın kuralı

UYKUYA ÖNEM VERİN: Gözlerdeki yorgunluğu ve alt bölgedeki mor görüntüyü önlemek için günlük uyku rutini oluşturulmalı. Özellikle de ekran karşısında çok uzun süre kalan kişilerin uykuyu ihmal etmemesi önemlidir.

SOĞUK MASAJ UYGULAYIN: Soğuk masaj sayesinde göz altındaki kılcal damarlar daha sağlıklı çalışacaktır. Soğuk masajı dilerseniz antioksidan meyve ya da sebzeyle yapabilirsiniz. Dilerseniz buzlu bir peçeteyle göz çevresinde birkaç saniyelik masaj uygulanabilir. Soğuk masaj sayesinde göz altındaki morluklar kısa sürede iyileşebilir.

DOĞAL İÇERİKLİ MAKYAJ ÜRÜNLERİ KULLANIN: Kimyasal maddeleri içeren göz çevresi bakım ürünleri nedeniyle morluk oluşabiliyor. Bitkisel makyaj ürünlerini kullananlarda göz altındaki yorgunluk ve morluk çok nadir hissediliyor.

DEMİR DEĞERLERİNİZE BAKTIRIN: Göz altındaki morluğun sebeplerinden biri olan kansızlık, kişiye yorgun ve solgun görünüm katmakta. Bu görünümü önlemek için 6 ayda 1 defa kan değerlerinize baktırabilirsiniz. Şayet kan değerlerinde düşüş varsa; doktorunuz göz altı morluğu için size ilaç ve tedavi önerebilir.

CİLT ÜRÜNLERİNDE ANTİOKSİDAN İÇERENLERİ TERCİH EDİN: Cilt temizleme ürünlerini kullananlar, göz altındaki morluğu önlemek ve iyileştirmek için mutlaka hassas olmalı. Antioksidan formüllerle geliştirilmiş ürünlerin kullanılması, göz altı sağlığını korumaya yardım eder.

YÜZ HİJYENİNE DİKKAT EDİN: Göz altı morluğunu önlemek için hatırlamanız gereken bir diğer detay da yüz yıkama alışkanlığı. Ilık suyla yüzünüzü sık sık yıkayarak cilt hücrelerinin yenilenmesine destek olabilirsiniz. Sıcak su göz çevresinde hasara neden olacağı için morluğu tetikleyebilir.

BİTKİLERDEN YARDIM ALIN

SALATALIK : İÇERİĞİ ile cilt renginin açılmasını sağlayan salatalığı, haftalık cilt bakımı rutininize ekleyerek göz altı morluklarınızı hafifletebilirsiniz. Bu yöntem için, sulu olduğuna emin olduğunuz bir salatalığı bir süre buzdolabında bekletin ve daha sonra kabuklarını kesmeden, dilimleyerek göz altlarınıza yerleştirin. Salatalık göz altı morluklarının yanı sıra, göz çevresindeki şişliklerin giderilmesinde de etkilidir.

PATATES: GÖZ altı morluklarının giderilmesinde patatesin çeşitli kullanım yöntemleri vardır. Bunlardan biri patatesi çiğ olarak dilimleyip göz çevrenize yerleştirmek ve yaklaşık 20 dakika beklemektir. Bir diğer yöntem de patatesi rendeledikten sonra, bir tülbent yardımıyla suyunu sıkmak ve bu suyu göz çevresine sürmektir. İçerdiği nişasta ve C vitamini, patatesi göz altı morluklarının tedavisinde faydalı bir besin olarak öne çıkarmaktadır.

ALOE VERA: GÖZ altlarına masaj yaparak uygulayabileceğiniz aloe vera jeli, göz çevresini nemlendirir ve aynı zamanda pigmentasyonu azaltır.

YEŞİL ÇAY: Faydaları saymakla bitmeyen yeşil çay, göz altı morluklarının tedavisinde de oldukça etkilidir. Demlenmiş ve soğutulmuş yeşil çay poşetlerini gözlerinizin üstüne yerleştirerek göz çevrenizin rengini açabilirsiniz. Yeşil çay, göz çevresindeki kan dolaşımını artırarak göz altı morluklarının azalmasına yardımcı olur.

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI: Üzüm çekirdeği yağı, içerdiği vitaminler ve antioksidanlar sayesinde göz altı morluklarının rengini açar. Üzüm çekirdeği yağını, haftada iki üç kere göz çevrenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

GÜL SUYU: Cildi yenileme özelliği sayesinde, gül suyu, göz altı morluklarına iyi gelen doğal çözümlerden biri olarak kabul edilir. Her gün, bir pamuk yardımıyla göz çevrenize uygulayacağınız gül suyu, dört haftanın sonunda morluklarınızın görünümünü azaltacaktır.