İncire kadın eli değdi

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Nazlı Taşyürek, daha önce lokum sektöründe çalışan abisinin önerisi üzerine Nazilli'nin Yıldıztepe Mahallesinde lokum üretimi yapan bir tesis kurdu. KOSGEB'ten hibe alerek üretime başlayan Taşyürek, yanında kadın da istihdam etti. İncirden kadayıflı, renkli granül şekerli, Hindistan cevizli ve kakaolu olmak üzere birçok lokum çeşidi üreten Taşyürek, bu ürünlerini İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa ve Edirne başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerindeki toptancılara satışını yapıyor. Kendi işini kurmak amacıyla bu yola çıktıklarını belirten Taşyürek, yaklaşık 11 aydır üretim yaptıklarını ifade etti.

"YURT DIŞINA AÇILACAĞIZ"

Taşyürek, "İncir, nişasta ve su karışımını yaklaşık 4 saat kaynatarak lokum yapıyoruz. İnciri şekillendiriyoruz, renklendiriyoruz. Lokumun, kadayıflısı, renkli granül şekerlisi, kakaolusu, Hindistan cevizlisi gibi çeşitlerimiz var. Günlük 300 kilogramlık bir üretim yapıyoruz. Şu an hedeflediğimiz oranın üzerinde satış gerçekleştiriyoruz" dedi. Üretime ilişkin bilgi veren Taşyürek, "Kuru incirin lezzetli ve sağlıklı olması dolayısıyla dünya genelinde tüketiminin giderek artıyor. Aydın ve çevresinde bu ürünle yapılan çok sayıda yemek, sos, reçel ve tatlı var. Biz de farklı tat olarak incir lokumu üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerine ürünlerimizi gönderiyoruz. Onlar da bayiliklere sıcak satışını yapıyor. Çikolatalı kestane üretimine de başladık. İşimizi büyütmeye devam edeceğiz. İlerleyen süreçte ihracata da açılacağız" diye konuştu.