2023 yılı Aslanlara mutluluk kapısını açıyor

HİÇ bu kadar iddialı olmamıştınız. 2023 yılına gümbür gümbür giriyorsunuz. Her şeyin zorunu seçeceksiniz. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Yaşamı bir tiyatro sahnesi gören bir Aslan için başarısızlık diye bir şey yoktur ve bu yüzden en zor rolü üstlenmenizde, biraz da suç sizin. Kozmik güçlerin sizden yana olduğunu bilmem hatırlatmamıza gerek var mı? Kozmik şansınız mutluluğun kapılarını açmaya devam edecek. En zor olayların bile, birden çözüldüğünü görmek için üstün bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacak. Sosyal çevre maddi kazançlarınızı arttırma konusunda size yardımcı olacak.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

OCAK ayında; yeteneklerinizi baskı altında tutmadan, yapmanız gereken hamleleri akıllıca yapmalısınız. Şubat'ta hedeflerinizle ilgili konularda heyecanlarınız ön plana çıksa bile, oto kontrolünüz sürekli olarak sizi tetikte tutacak. Mart'ta tartışmalardan ve güç savaşlarınızdan sakınmalısınız. Nisan'da doğru ve arzulu yaklaşımlar içinde olacaksınız. Mayıs'ta şans ve yükseliş sizden yana. Haziran ikna kabiliyetinizi sosyal aktivitelerinizde rahatlıkla kullanacağınız bir ay. Temmuz'da duygularınızı saklama gereği duyacaksınız. Ağustos'ta gerginliklere hazır olmalısınız. Eylül'de arkadaşlarınızla, mesleki çalışmalarınızı pekiştirecek çalışmalar peşindesiniz. Ekim ayında iki tutulma gerçekleşiyor. 14 Ekim'de Güneş, 28 Ekim'de Ay tutulması oluşuyor. Enerjinizi ortaya koyarak engelsiz bir iş çıkarmalısınız. Kasım'da ani değişimlere hazır olun. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aralık'ta kariyerinizle ilgili hayallerinizi gözden geçireceksiniz.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

OCAK'TA; aklınızla cazibenizi birlikte kullanmaya başlayacaksınız. Duygusal bir gecede evrenden isteyeceğiniz özel bir duyguyu ne pahasına olursa olsun size sunmak için mucizeler yaratılabilir. Şubat'ta sevdiğiniz insana karşı hoşgörülü yaklaşırken, bu tavırlarınız özgürlüğünüzü teslim etme anlamına gelmemeli. Mart'ta yalnız kalmayı yeğleyeceksiniz. Nisan'da yeni ve eğlenceli bir dostluğun temelini atabilirsiniz. Sıra dışı değişimlere hazır olun. Mayıs'ta sevdiğiniz kişilerle seyahat edebilir ve iş gezilerine çıkabilirsiniz. Haziran'da çevrenize kin tutabilir, oldukça hassas bir davranabilirsiniz. Temmuz'da sosyal ortamlarda daha çok bulunacağınız için, seçim şartlarınız güçleşecek. Bu ay aşk ile arkadaşlıkları birbirine karıştırmamaya gayret edin. Ağustos'ta uzun süredir birlikte olduğunuz kişilerin farklı yüzleri sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Eylül, evliliğiniz için zor olabilir. Ekim yaşamınızda etkisi uzun sürecek başlangıçlar için önemli bir dönem. Kasım'da kişiliğinizde değişen duygu dalgalanmaları yüzünden aşkta hep hatalar yapıyor ve karşınızdaki kişiye olduğundan fazla değer veriyorsunuz. Aralık'ta kaliteli dostlar edinecek ve istediğiniz çevrelerde ilişkiler kuracaksınız. Bazı ilişkilerinize belli bir mesafe getireceksiniz.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

OCAK'TA kronik rahatsızlıklarınız yeniden gündeme gelebilir. Şubat'ta ayaklarınızı ve karın bölgenizi üşütmemeli, yüzünüzü ve başınızı korumalısınız. Mart sağlığımız konusunda sorunsuz bir ay. Dişleriniz ve kemiklerinizi sağlamlaştırıcı vitaminlerinizi almalısınız. Nisan'da cildinize özen göstermeli ve ayak bileklerinizi korumalısınız. Mayıs'ta akciğerleriniz sorun yaratabilir. Haziran'da kronik rahatsızlığınıza kesin sonuç getirecek tedavi yöntemlerine başlamalısınız. Temmuz'da sinirsel rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz. Baş bölgenizle ilgili kazalara dikkat etmelisiniz. Karaciğerinize önem verin. Sakin yerleri tercih ederek, gerginlik yaratan negatif enerjiyi üzerinizden atın.



2023 YILINDA BAŞAKLAR İSTEKLERİNE KAVUŞUYOR

HIRSINIZI ve gücünüzü birleştiriyor, isteklerinize ulaşmak için tüm enerjinizi yoğunlaştırıyorsunuz

Kazançlar ve seyahatler sizin için vazgeçilmez olacak. Birçoğunuz yaşadığınız ülkenin dışına çıkma şansı yakalayacaksınız. İstekleriniz konusunda hırsınızı ve gücünüzü birleştirmek için enerjinizi yoğunlaştırmış durumdasınız. Akıllı ve güçlü kişilerle tanışabilirsiniz. Gelir kaynaklarınız artıyor. Size gelecek öneriler, önünüzü açacak. Fakat gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Bu kozmik etki, güçlü enerjiniz ve yaratıcılığınız konusunda size önemli destekler verecektir. İnatçı bir yapı sergileyecek ve fazla sorumluluk yükleneceksiniz.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak'ta zihniniz değişimlere hazır. Kariyer fırsatları kapınızda. Şubat'ta ihmal ettiğiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. Mart'ta kazançlar konusunda çok fazla şanslı değilsiniz. İş yerinizde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Nisan'da para konularında akıllıca davranaöcaksınız. Mayıs'ta ilişkilerinizi diplomatik bir şekilde kullanacaksınız. Kariyerinizle ilgili uzun dönemli başarıların temelini atacaksınız. Haziran'da köklü kararlar alacaksınız. Temmuz'da beklediğiniz desteklerde sorunlar çıkacak, ilgili kişilere öfkeleneceksiniz. Ağustos'ta planlarınız bozulabilir ve görüşmek istediğiniz kişilere ulaşamayabilirsiniz. Eylül'de çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Ekim'de para kazanacak ve bol bol harcayacaksınız. Kasım'da büyük hedeflere odaklanırken, büyük karmaşalar yaşayabilirsiniz. Aralık'ta finans açısından kolay kredi kaynakları, çevre desteklerinizin artışı gibi değişik konular ortaya çıkacak.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak ayında sansasyonel ilişkileri yaşayabilirsiniz. Şubat'ta ilişkinizde problem yaratan konuları çözmeniz gerekiyor. Mart'ta aşk ve sevgili konusunda sınanabilirsiniz. Nisan'da karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Mayıs'ta ilişkiler konusunda aldatıcı kişiler karşınıza çıkabilir. Haziran'da sürpriz aşklar gündeme gelecek. Temmuz'da topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Ağustos'ta duygularınızın yönlendireceği konuları iyi seçmelisiniz. Eylül'de sosyal yaşantınızın bir parçası olan yolcuklar gündeme gelecektir. Ekim'de eğlenmek ve hoş vakit geçirmek için beraberlikler kurabilirsiniz. Kasım'da yakın dostluklar arasında duygusal yakınlaşmalar oluşabilir. Çevrenizde oldukça cazibeli bir hava estireceksiniz. Aralık'ta çatışmalardan uzak durmalı, bu enerjiyi sosyal konularla ilgili konularda yakıt olarak kullanmalısınız.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta karaciğerinize önem verin. Şubat'ta kalbiniz ve kan dolaşımınız sorun yaratabilir. Mart'ta dolaşım sisteminizi korumalısınız. Nisan'da hızlı hareket etmeniz yüzünden küçük kazalara meyillisiniz. Sindirim sisteminize dikkat etmelisiniz. Mayıs'ta katılacağınız davetlerde yeme içme konusunda aşırıya kaçabilirsiniz. Haziran'da uyku ve beslenme düzeninize dikkat etmelisiniz. Temmuz'da spora başlayın. Ağustos'ta öfkelerinize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak. Eylül'de yolculuklarda yaşayacağınız risklere dikkat etmelisiniz. Ekim'de ayak bileklerinizi zorlamamalısınız. Kasım'da sinir sisteminizi güçlendirecek mineral ve vitaminlerinizi almalısınız. Aralık'ta yaşadığınız yoğun duygular yüzünden strese bağlı tansiyon değişimleri yaşayabilirsiniz.