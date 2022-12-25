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Haberler Pazar Seçkin mimar ve mekanların adresi Ceyhan yapı 2023’e hazır

Seçkin mimar ve mekanların adresi Ceyhan yapı 2023’e hazır

Kemalpaşa’da 8 bin metrekare alana kurulu bölgenin en büyük yapı malzemeleri Ceyhan Yapı Exclusive Showroom mağazasının muhteşem açılışı bölgenin seçkin mimarları, inşaat firmalarının temsilcileri ve yapı malzemeleri tedarikçilerinin katılımıyla gerçekleşti

25.12.2022

Seçkin mimar ve mekanların adresi Ceyhan yapı 2023’e hazır

Ceyhan Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan Dağhan gecede yaptığı açılış konuşmasında, "Başta bölgemiz olmak üzere tüm Türkiye'ye ve yurt dışına her türlü yapı malzeme tedariki konusunda seçkin ürünlerimizle inşaat sektörüne öncülük etmeye ve hizmet vermeye devam ediyoruz.

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Başta fayans, seramik olmak üzere lavabo armatürleri, vitrifiye çeşitleri ile yapı sektöründe seçkin marka ve ürünlerle sektörümüze ileri hizmet anlayışı ve uzman ekibimizle hizmet veriyoruz.

Ceyhan Yapı Exclusive Showroom mağazası ile müşterilerimize daha ferah bir ortamda ürünlerimizi sunmanın mutluluğunu yaşayacağız" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan konut hamlesi projesi kapsamında tedarikçi firmalara da büyük görev düşüğünü belirten Dağhan, "Bu kapsamda bizler de her türlü desteğe hazırız. Ceyhan Yapı'nın Exclusive Showroom mağazası ile de hizmet ağımızı daha da ileriye götüreceğiz" dedi.

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