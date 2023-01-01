2023’te Yay’lara kariyer yolu açılıyor

Bünyeniz gittikçe güçleniyor.

2023 yılının ilk altı ayı, Jüpiter şansının verdiği desteklerle aşk hayatınız canlanıyor.

Yaşantınızda renkli çevrelere yer vereceksiniz. Hırslarınıza gem vurmayı artık biliyorsunuz. Eski değer yargılarınızın sizi üzmesine izin vermemelisiniz.

Arınmış bir yıl sizi bekliyor.

Kararlı ve istikrarlı olacaksınız.

Yatırımlarınızı yeniden düzenleyecek, işlerinizde beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız. Jüpiter etkisiyle, gündeminizde yoğun seyahatler görünüyor. Yeni tanışacağınız kişilerle fikir jimnastikleri yapacaksınız.

Yaratıcılığınızı en iyi şekilde kullanarak, değişik düşünceler yaşayacaksınız.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATINIZ

Ocak ayı bir çok değişime yol açarken, çevre ilişkilerinizde köklü değişimlere neden olabilir. Şubat'ta paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek.

Kariyerinizle ilgili olumlu gelişmeler içinde olacaksınız. Mart'ta olaylara mantıklı yaklaşımınız, sizi istediğiniz şartlara getirecektir.

Çalışmanızın karşılığını fazlasıyla göreceksiniz. Nisan'da birçok işi bir arada yapmaya kalkışmamalı ve çevrenize de sorumluluk yüklemeyi öğrenmelisiniz. Mayıs'ta iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz.

Haziran'da parasal hareketlerin hızlı gelişeceği görünüyor.

Maddi hırslarınız ön planda olacak.

Temmuz'da size karşı çıkanlara yumuşak bir şekilde karşı koyacaksınız.

Ağustos'ta yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir.

Eylül'de çok fazla çalışacak ve çevrenize örnek olacaksınız. Güçlü kadrolarla çalışarak, birçok ortak çalışmanın altına imza atacaksınız.

Ekim'de aklınıza gelen düşünceleri yaşama geçirme konusundaki tereddütlerinizi yeneceksiniz. Kasım'da bulunduğunuz alanlarda kendinizi ifade edebilecek konuşmalar yapacak ve birçok dostluk kuracaksınız.

Aralık ayında sadece kazanmayı düşünmüyor, gerçek anlamda zenginliği getirecek konularla kafanızı meşgul ediyorsunuz.

AŞK VE SOSYAL HAYATINIZ

Ocak'ta sabit aşka dönüşebilecek önemli duygular peşindesiniz. Kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

Şubat'ta karşınıza çıkan kişiden etkileneceksiniz. Mart'ta ihtiraslı ve yoğun yaşadığınız ilişkileriniz yüzünden sorunlarla yüz yüze gelebilirsiniz.

Nisan'da aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak.

Karşılaşacağınız güçlü ve kariyerli bir kişi ile iş yaşantınızla birlikte aşk yaşantınızı da paylaşabilirsiniz.

Mayıs'ta partnerinizin düşünceleri sizin için önemli olacak. Kaderinizden şikayet etmek yerine kozmik enerjinin sunacağı fırsatları beklemelisiniz. İlişkileriniz yön değiştirecek.

Haziran'da aşkla ilgili düşüncelerinizi abartacaksınız. Duygularınızı ve hırslarınızı içsel olarak büyütüyorsunuz.

Temmuz'da şimdiye kadar açığa vurmadığınız düşüncelerinizi, birlikte iş yaptığınız kişileri uzaklaştırma pahasına ifade etmeye başlayabilirsiniz.

Ağustos'ta enerjinizin yoğun olması, duygusal sorunlar yaşamanıza neden olabilir. Kendinizi huzurlu hissetmeniz konusunda gerekli şartları kendiniz sağlamalısınız. Eylül'de aşk ve işi bir arada yürüteceğinizden eminseniz bulunduğunuz ortamlarda dikkat çekmekten korkmamalısınız.

Ekim aşk hayatınızda hassasiyetin hakim olduğu bir ay. Kasım'da yeni tanıştığınız kişilerle uygun sohbet ortamları yakalayacaksınız. Aralık'ta romantik günler geçireceksiniz.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak'ta bileklerinizi yoran hareketler yapmamalı ve ağır kaldırmamalısınız.

Şubat'ta sinirsel rahatsızlıklar ve sindirim sistemi sorunları yaşayabilirsiniz.

Mart'ta beklemediğiniz sorunlar çıkabilir. Nisan'da tıbbi kontrollerinizi eksiksiz bir şekilde yaptırmalısınız.

Mayıs'ta yakınlarınızın sağlığı ile ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz.

Sizin sağlığınız da biraz hassas olacaktır. Haziran'da kendinizi fiziksel ve ruhsal anlamda güçlü hissedeceksiniz.

Bu arada metabolizma ile ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız, troidlerinizi kontrol ettirmelisiniz.

Ağustos ayında kendinizi yorgun hissedebilirsiniz. Eylül'de uykusuz kalmamalı ve sizi depresif yapacak olaylara karşı temkinli olmalısınız.

Ekim'de vitamin ve mineral dengenizi korumalı, uyku düzeninize dikkat etmelisiniz. Kasım'da zihninizi dinlendirebilirsiniz.

Aralık'ta dişleriniz ve kemiklerinizi sağlamlaştırıcı vitaminlerinizi almalısınız.

2023 OĞLAKLAR İÇİN FIRSATLAR YILI OLACAK

Mistik bir şekilde yaklaşacağınız farklı bir yıl sizi bekliyor.

Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu 2023 yılı, ailesel olgularınızı ön plana çıkarırken, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. Aşk ilişkilerinizle ilgili yeni başlangıçlar söz konusu.

Sizi bekleyen denge savaşları gündeme gelecek. Ruhsal gelişiminizi her şeyden üstün tutmak isteyebilirsiniz.

Bu yıl sizin için olağanüstü fırsatlarla dolu bir yıl olacak. 2023 yılının size sunacağı evrensel tekliflere hayır demeniz mümkün olmayacaktır.

Finansal konularda hayalleriniz gerçekleştirmeniz mümkün. Varlıklı olacağınız bir yıla giriyorsunuz. Dost çevreniz daha kaliteli ve elit kimselerden oluşurken, eski dostlarınızı da, testten geçireceksiniz. Yaşamınıza kendi damganız vuracaksınız.

İŞ VE ÇALIŞMA HAYATI

Ocak, duygusal harcamalara açık bir dönem. Şubat'ta kariyerinizle ilgili uzun dönemli başarıların temelini atacak, girdiğiniz topluluklarda fiziksel çekiciliğinizi ve farklı kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız. Mart'ta rekabetçi duygulardan sakınmalısınız.

Kariyerinizle ilgili duygu değişimleri yaşıyorsunuz. Akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız.

Nisan'da tüm enerjinizi çevresel ve mesleki konularla ilgili olaylara ayıracağınız için, özel yaşamınızı dengelemekte zorlanabilirsiniz. Mayıs'ta işinizi yakından ilgilendiren konularda oldukça derin düşünmenizi sağlayan enerjiler altındasınız. Fakat bu enerjinin sizin açınızdan çok etkin olması için, ağır düşünce tarzınızı ve ciddi bakış açınızı esnetmeniz gerekecektir.

Haziran'da başlangıçlar yaparken iyi düşünmelisiniz. Kendinize güvenmeyi seviyorsunuz. Yaşantınızla ilgili sağlam kararlar alacaksınız. Temmuz'da dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var.

Ağustos'ta daha dayanıklı ve çalışkan bir performans sergilemenize rağmen, duygularınızı ifade etmekte zorlanacaksınız. Eylül'de beklediğiniz yatırımlarda gecikmeler olacaktır.

Ekim'de yüksek mevki arayışı içindeyseniz dikkatli olmalı ve sorunlarla savaşmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. Kasım'da parasal konularda dikkatli olmalısınız. Gelecek kaygılarınız yüzünden çok daha fazla çalışacaksınız. Aralık'ta dostluklar ve iş anlaşmaları ön plana çıkabilir.

AŞK VE SOSYAL YAŞAM

Ocak'ta canlı ve dinamik bir duygusal yaşamla birlikte uzak yollarla ilgili aşklar gündeme gelecektir.

Şubat'ta eşinizle yoğun duygu alışverişi içinde olmanız; yeni ve kökten kararları gündeme getirebilir. Mart'ta iş çevrenizden bir yöneticiye karşı hisleriniz veya güçlü bir kişi ile gizli ve yasak duygularınız, sakıncalı beraberliklerin gelişmesine neden olacaktır.

Nisan'da uzun süredir ihtiyacınız olan aşk size sunulacaktır. Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu günler sizi bekliyor. Mayıs'ta duygularınıza belli bir disiplin getireceksiniz. Haziran'da duygu dalgalanmaları içine girebilirsiniz.

Temmuz'da ilişkilerinizde sessiz ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.

Ağustos'ta aşk ve uyumluluk konusunda, kendinizi baskı altında tutmanız mümkün. Eylül'de duygusal konular kafanızı karıştıracaktır.

Ekim'de sosyal hayatınızda önünüze birçok fırsat çıkıyor. Kasım'da yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalık ortamlara süreklerken, karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler almanıza da neden oluyor. Aralık'ta enerjiniz oldukça yüksek seyrediyor.

SAĞLIK YAŞAMINIZ

Ocak ayı içerisinde uzun süredir koruduğunuz fiziksel yönlerinizi değiştirebilir ve kendinizi biraz daha renklendirebilirsiniz. Şubat ayında ise yaşayacağınız ruhsal karmaşalar, fiziksel sağlığınızı da olumsuz etkileyebilir.

Mart'ta eğer kendinizi çok yormaz ve sağlık koşullarına uygun yaşarsanız güçlü bedeniniz hiçbir sorun yaratmayacaktır. Nisan ayında öfkelerinize hakim olduğunuz sürece, sağlığınız bir sorun yaratmayacak.

Mayıs'ta varisler ve damar sorunlarına dikkat etmelisiniz. Haziran'da dikkatli olmanız gereken konuların başında akciğerler ve cilt geliyor.

Temmuz ayında içsel anlamda dengesizlikler yaşayabilirsiniz. Ağustos'ta dinlenmeye daha çok özen göstermelisiniz.

Rutin kontrollerinizi kesinlikle yaptırmalı, spora da daha fazla zaman ayırmalısınız. Eylül'de duygusal çelişkilerden dolayı sinir sisteminiz zarar görüyor. Ekim ayında ise sizi depresif yapacak olaylara karşı temkinli olmanız gerekiyor. Kasım'da da zihinsel bir yorgunluk söz konusu olabilir. Yılın son ayı olan Aralık'ta ise değişik alternatif iyileşme yöntemleri üzerinde durabilir ve bunları deneyebilirsiniz. Detoks rejimleri sizin için oldukça uygun olacak.