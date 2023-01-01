Nefesine kuvvet Mesut dede

DENİZLİ'NİN Çameli ilçesi Belevi Mahallesinde 1932 doğumlu Mesut Geçgel, 82 yıldır kaval, 50 yıldır ise sipsisiyle kulakların pasını siliyor. 8 yaşındayken okuldan sonra çobanlık yaptığı sırada kaval çalmaya başladığını anlatan Geçgel, 40 yaşında düğün ve eğlencelerde sipsi çaldığını söyledi. Kendini sipsi, kaval yapımında ve kullanımında geliştiren 90 yaşındaki Mesut Geçgel, yaptığı çalgı aletlerini satarak tek başına geçimini sağlıyor. Oyun havalarında kullanılan, küçük boylu üflemeli çalgı olan sipsinin sesinin diğer çalgı aletlerine benzemediğini ve eskisi gibi sipsi çalıp, yapanın olmadığını söyledi.

SİPSİ ve kaval ustası Mesut Geçgel, "Benim kaval ve sipsi çaldığımı görenler buna inanamıyor. Benim arkadaşım kaval ve sipsi. Stres atmak için canım sıkıldığında alırım elime sipsi, kaval. Uzun havaları çalarım, herkes yanık yanık dinler. Oyun havaları çalmaya başladığımda oynamaya başlar. Düğünlere, davetlere giderim. Kavalın ve sipsinin hazırlanması var. Sipsi 6 deliklidir ve sıcak şişle tek tek delikleri oluştururum. Oyun havası yada uzun hava olsun alt parmakla ritimleri çevirirsin, üst parmaklarla ayrı sesler verirsin. Bu kargılar Muğla'nın Dalyan ilçesinden gelir. İsteyene bunları yapıp satıyorum. Bu şekilde vakit geçiriyorum. İsteyenlere satıyorum, bu kavallar özeldir" diye konuştu.

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