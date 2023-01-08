Doğal yağlardan gelen güzellik

HÜCRE YENİLEYİCİ ARGAN YAĞI

Argan yağı, içerdiği Omega 3 ve E vitamini sayesinde cildi nemlendirir. Argan yağı aynı zamanda cildin kurumasına engel olur. Cilt hücrelerinin yenilenmesine yardımcıdır. Ayrıca anti-ageing özelliği ile kırışıkların giderilmesini sağlar. Akne ve sivilcelerin iyileşmesinde etkilidir. KULLANIMI: Argan yağı gün içinde ya da gece yatmadan önce temiz cilde uygulanabilir. İlk başta parmağınızın ucuna birkaç damla argan yağı damlatmalısınız. Parmaklarınızı birbirine sürterek yağın ısınmasını sağladıktan sonra tüm cilt bölgenize masaj yaparak uygulayabilirsiniz.

SİVİLCELİ CİLDİN İLACI TATLI BADEM YAĞI

Tatlı badem yağı özellikle de sivilceli cildin ilacıdır. Özellikle cildi ve cilt tonunu iyileştirmesi ile bilinir. Çatlakların giderilmesine yardımcı olur. Güneş hasarını tersine çevirmeyi sağlayarak lekeleri önler. Cilt kırışıklığına iyi gelmektedir. Bu sayede cildinizin pürüzsüz olmasını sağlamaktadır. KULLANIMI: Badem yağını uygulayacağınız zaman cildinizi temizlemelisiniz. Daha sonra temiz yüz ve cilt üzerine birkaç damla badem yağı ile masaj yapmalısınız. Cildinize sürdükten sonra en fazla yarım saat bekletiniz. Bekleme işleminden sonra ılık su ile durulayınız.

SIKI BİR CİLDE KAVUŞTURAN MARULA YAĞI

Antioksidan özelliği ile bilinen marula yağı, akneye meyilli yüzlere iyi gelmektedir. Yağlı ciltlerde de rahatlıkla kullanılabilir. Marula yağı gözenekleri tıkamayan bir yapıya sahiptir. Cilde derinlemesine nüfuz eder ve hücreleri çalıştırır. Düzenli uygulandığında cilt daha sıkı olur. Böylece cilt kırışıklıklardan korunmuş olur. Ayrıca daha genç görünüme kavuşursunuz. KULLANIMI: Marula yağı tüm cilt tipleri için uygundur. Özellikle kurumuş ve çatlamış cilt tipine sahipseniz mutlaka düzenli olarak kullanmalısınız. Günlük olarak cildinize masaj yaparak uygulamanız yeterli olacaktır. Gözenekleri tıkamayacağından yüzünüze de gönül rahatlığı ile sürebilirsiniz.

CİLT TONUNU EŞİTLEYEN AVOKADO YAĞI

İÇERİSİNDEKİ C vitamini sayesinde avokado yağı, cilt tonu eşitsizliklerini giderir. Cilt lekelerine ve sorunlarına iyi gelir. Cildin dış etkenlere karşı direncini artırır. Özellikle yaşlılık karşıtı bir yağ olması sebebiyle kırışıklıkları önler. Yaraların iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca cildi nemlendirir. Bu sayede daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar. KULLANIMI: Avokado yağı cildin her yerinde kullanılabilir. Özellikle göz altlarında bile kullanılabilmektedir. Avokado yağını masaj yaparak cildinizin herhangi bir yerine uygulayınız. Yüze uygulanacaksa yatmadan önce sürülüp sabah yıkanması tavsiye edilir

PÜRÜZSÜZ VE PARLAK CİLT İÇİN BİBERİYE YAĞI

ANTİSEPTİK özelliği ile bilinen biberiye yağı, ciltteki sivilce ve akneleri tedavi etmek için kullanılabilir. Siyah nokta görünümünü azaltarak cildin pürüzsüz ve parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur. Ten rengi eşitlemek için de oldukça yararlıdır. KULLANIMI: Cildin herhangi bir yerine masaj yapılarak uygulanabilir. Ayrıca selülit problemleriniz varsa selülit olan yere düzenli bir şekilde sürebilirsiniz. Yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olan biberiye yağını her gün düzenli olarak kullanabilirsiniz.

GENÇLİK İKSİRİ ACI BADEM YAĞI

ACI badem yağı makyaj öncesi ve sonrası cildi temizler. Ciltteki kuruluğu da önlemektedir. Ayrıca pullanma ve dökülme gibi problemlerin önüne geçmektedir. Cilt kırışıklıklarına engel olmaktadır. Bu sayede cilt daha genç görünüme kavuşur. Cilt dengesini sağlamaktadır. Cilt tonu eşitsizliklerine iyi gelmektedir. KULLANIMI: Her gün az miktarlarda saça ve cilde uygulayabilirsiniz. Masaj yaparak uygulamanızda fayda vardır. Öte yandan, doktorunuza danışarak yemek ve içeceklerin içerisine birkaç damla katarak da tüketebilirsiniz.

KARMA CİLTLERİN EN SEVDİĞİ YAĞ: HİNDİSTAN CEVİZİ

Ciltteki lekelerin de giderilmesini sağlayan Hindistan cevizi yağının içerisinde bulunan antibakteriyel bileşenler ise cildin temizlenmesine yardımcı olmaktadır. Özellikle karma cilde iyi gelen yağlardandır. Ancak akneli bir cildiniz varsa bu yağı kullanmadan önce bir uzmana danışınız. KULLANIMI: Hindistan cevizi yağı doğal bir peeling etkisi gösterir. Cildinize uygulamak için Hindistan cevizi yağından parmağınızın ucuna bir miktar almalısınız. Daha sonra ovalayarak sürmelisiniz. Ovalama sonrasında cildinizin yumuşaklığını fark edeceksiniz.

NEM BOMBASI JOJOBA YAĞI

Jojoba yağı içerdiği D ve E vitamini sayesinde sivilce izlerini yok etmektedir. Nem bombası olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede cildin nem dengesini sağlar. Düzenli olarak kullanılırsa cilt sağlığına iyi gelir. Ayrıca yine düzenli olarak kullanıldığında ciltteki sivilceleri yok etmektedir. Aynı zamanda sivilce oluşmasına engel olur. KULLANIMI: Jojoba yağını her gece yatmadan önce cildinize uygulayabilirsiniz. Birkaç damla uygulamanız yeterli olacaktır. Jojoba yağını damlalık bir şişe içerisine aktarmanız kolaylık sunacaktır. Ardından yüze masaj yaparak yediriniz.

MANTAR SAVAŞÇISI LAVANTA YAĞI

Cildi serbest radikallere karşı koruyan lavanta yağı, iltihap önleyici özellikleri ile de bilinir. Cildi çevreden gelen faktörlere karşı korumaktadır. Ayrıca bu yağ, mantar önleyici özellikleri ile de öne çıkmaktadır. Hücre yenilenmesini destekleyerek cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Güçlü bir nemlendiricidir. Sivilce oluşumunu engeller. KULLANIMI: Lavanta yağını kullanırken bir pamuk üzerine 3-4 damla lavanta yağı dökünüz. Cildinizin herhangi bir yerine uygulayınız. Düzenli olarak kullandığınızda sivilce, egzama gibi problemlerden kurtulabileceksiniz. Ancak yine de doktorunuza danışmanızda yarar vardır

BAKTERİ KARŞITI ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı bakteri ve virüslerin vücuttan atılmasını sağlar. Ciltte oluşan sivilce, akne ve siyah noktaların giderilmesinde etkilidir. İltihaplanma üzerinde baskılayıcı etki gösterir. Cildin nemlenmesini sağlayarak yüzü lekelerden kurtarır. Ciltte meydana gelen şişlik ve kızarıklıklara da iyi gelmektedir. Egzama ve sedef hastalığı şikayetlerine yardımcı olmaktadır. KULLANIMI: Çay ağacı yağını yüze masaj yaparak uygulayabilirsiniz. 3 damla çay ağacı yağını cilde masaj yaparak iyice yediriniz. Cilt lekelerinden şikayetçiyseniz, pamuk yardımı ile lekelerin üzerine sürünüz. Ardından ılık su ile yıkayınız.