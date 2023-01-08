Evinizi dekore ederken asimetrinin gücünü kullanın

HEPİMİZ, iç mekanların her detayı düşünülerek tasarlandığında çok iyi bir sonuç ortaya çıkacağını biliriz. Her detayın ince düşünülmesi ile detayların fazlalaştırılması ve çok fazla olması arasında ince bir çizgi var. Genellikle simetrik bir yerleşim başarılı sonuç verir. Daha çok geleneksel dokunuş olarak düşündüğümüz iki aynı abajurun, yatağın yanındaki komodinlerle eşleşmiş bir şekilde konumlandırılmasını herkes sever.

KİŞİYE ÖZEL

PEKİ ya dengeyi bozup farklılaştırırsak? İşte o zaman daha kişiye özel, farklılaşmış bir zevk ortaya çıkar ve karakterimiz mekana yansımış olur. Dengeli ve aynı zamanda asimetrik alanları oluşturmayı öğrenmek hiç de kolay değil. Tam bir sanat işi, ancak ortaya çıkan sonuç bu zorluğa değecek. Asimetrik mekanların sıcak, özgün ve göz alıcılığı; mekanı tüm detayları ile deneyimlememizi sağlar. Siz de eğer evinizde benzer dokunuşlar yapmak, asimetrik dengeyi evinde sağlamak ve tasarımcıların da onayladığı tüyoları keşfetmek isterseniz iç mimar Burcu Burkay'ın önerilerine göz atabilirsiniz.

YOĞUNLUKLA DENGELEMEK

ASİMETRİK bir yaklaşım için, hazır ve ayna görünüşü etkisi ile oluşturulan denklikten uzaklaşıp, dengeyi daha soyut şartlarda aramalısınız. Örneğin, salonunda merkezden sapmış bir şöminenin olduğunu düşün, diğer duvarın görsel yoğunluğu daha azdır. Görsel yoğunluktaki dengeyi yakalamak için, yoğunluğun az olduğu alanda tek parça ve heybetli mobilya tercihleri ile güçlü dekorlar kullanmanız gerekir. Odanın iki duvarı da farklı ürünlerle aynı yoğunluğu yakaladığı zaman, denge ve istikrarı başarılı bir şekilde yakalamış olursunuz.

ZİK ZAG OLUŞTURMAK

AYNI prensipleri küçük aksesuarlarla oluşturduğunuz alanlarda da uygulayabilirsiniz. Örneğin, evinizin giriş alanını tasarlarken zevkinize uygun bir dresuarın sol üst köşesine yerleştireceğiniz heykel gibi bir abajurla başlatabilirsiniz. Ardından bu yoğunluğu sabitlemek ve dengelemek için tam zıttı olan köşeye, yere bir sepet yerleştirebilirsiniz.

RENKLERLE DEVAMLILIK SAĞLAMAK

ASİMETRİK planlarda ve tasarımlarda dengeyi sağlamanın bir başka yolu ise görsel devamlılığın sağlanması. Birbiri ile uyum içerisinde olan renk paleti ve malzemelerin stratejik kombinasyonları, bir mekana olan aidiyetlerini arttıracaktır. Bir mekanın zayıf ve kontrolsüz olmasını engellemek için tamamlayıcı renkler ve malzemelerle yapılacak eşleşmeler, dengeye erişmeyi sağlar.

YÜKSEKLİĞİN DOĞRU KULLANIMI

BİLEREK ve isteyerek dengesi bozulmuş, asimetrik alanlarda yükseklik türlü türlü kullanılmalı. Mekanda kullandığımız her obje farklı yüksekliklerle kendi etkisini yaratmalıdır. Aksi durumda yerleştirdiğimiz ürünler gelişigüzel, rastgele ve düşünülmeden kullanılmış olup görsel dengeyi yakalamamıza ve göze güzel hitap eden bir alan tasarlamamamıza sebep olur. Farklı yüksekliklere sahip aksesuar ve mobilyalar, gözümüzün ordan oraya dolaşırken ilgiyi kaybetmemesini ve etkileyici bir alan yaratılmasını sağlar. Uzun ve yüksekte kalan ürünler daima en çok dikkat çekecek olanlar olacağı için, ekstra ilgi görmesini istediklerimizin yerleşiminde, bu bilgiyi göz önünde bulundurabiliriz.