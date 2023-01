Mucizelerle dolu bir hafta sizi bekliyor

KOÇ

Kariyer hedefleriniz var

Uzak ülkelerde yapacağınız başarılı çalışmalar gibi arzu ve istekleriniz emin adımlarla şekilleniyor. Yazışmalar ve haberleşme konusunda yaşayacağınız aksilikler ortadan kalkacak.

Karşınızdaki kişileri büyüleyen konuşmalar yapacaksınız. Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz.

BOĞA

Aşk etrafınızda dönüyor

Duygusal konulara daha fazla odaklaşacaksınız. Aşk etrafınızda dolaşıyor. Sürpriz aşklara hazırlıklı olun. Ortak çalışmalar içinde olacağınız kişilerle enerjilerinizi birleştireceksiniz.

Sosyal yaşantınızda kişisel cazibenizin artmasından faydalanabilirsiniz.

Yapmanız gereken her şeyi yapın ve gerisini düşünün.

Siz tutku ve aşk insanısınız.

İKİZLER

Sağduyulu olmak önemli

Bu hafta sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. Para sizin için güç teşkil ediyor ve daha da önem kazanıyor.

Başlattığınız savaşlardan galip çıkmayı hedeflerken, ipi hiç kimselere bırakmak istemiyorsunuz. Beklediğiniz gelişmeyi yakaladığınızı biliyor ve kimseye hesap vermek istemiyorsunuz. Sadece pozitif değil, negatifleri de yaşayacaksınız.

YENGEÇ

Geçmişi unutun gitsin

Geçmişin izlerini yine kendiniz sileceksiniz.

Karşı görüşteki insanlara karşı tartışmacı bir kimlik içinde ve tepkili olacaksınız. Egolarınızın yüksek olması nedeniyle, çevrenizdeki kişilerin fikirleri ikinci planda kalacak, kişisel inisiyatifiniz her konuda hakim olacak.

Mesleki konularda sorun çıkabilir.

ASLAN

Ortaklıklarda şanslısınız

Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak. Mars yenilikler evinizde bulunuyor. Karşılaşacağınız güçlü ve kariyerli bir kişi ile iş yaşantınızla birlikte aşkı da paylaşabilirsiniz. Bazılarının size olumlu katkıları olacaktır. Uyumlu ve yapıcı düşünceler içinde olacaksınız.

Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz.

BAŞAK

Yardımlaşma duygunuz ön planda

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Yaşantınızdaki koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve içsel duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Yardımlaşma duygunuz yoğun bir hafta geçireceksiniz.

TERAZİ

Hedefe koşuyorsunuz

Girişimde bulunduğunuz alanlarda geri dönüşümleri hesaplarken zihniniz çok daha rasyonel çalışacak ve bilgilerinizi pratik bir şekilde ortaya dökeceksiniz.

Sosyal ilişkileriniz ve iş yaşamınız önemli olacak. Çok fazla efor sarf etmeden cesaretinizi ve yeteneklerinizi zekanızla birleştirerek hedefe ulaşacaksınız.

Gelirleri artışı keyfiniz yerine getirecek.

AKREP

Aşk her yerde

İnanılmaz sürpriz olaylar karşısında küçük dilinizi yutabilirsiniz. Aşk her an her yerde. Eski ve yeni aşklar arasında bocalamanız yüzünden kendinize bile ters gelebilirsiniz. Seviyorsanız, sevginize sahip çıkmalı ve onun hatalarını gözünüzde büyütmemelisiniz. Çünkü yaşamda kusursuz bir insan olmayacağını artık öğreniyorsunuz.

YAY

Tartışmalara dikkat edin

Bu hafta doğru yerinde duramayan kişiliğinizle aktif ve çalışkan yönleriniz atağa kalkarken, ortaklık ve iş birliği içinde olduğunuz kişiler üzerinde etkiniz oldukça iyi olacak. Arkadaşlıklarınızın seviyesini değerlendireceksiniz.

Sosyal çevrenizde direk sizinle ilgisi olmasa da, ağır tartışmalar meydana gelecek. Olayları daha objektif değerlendirmeye başlayacaksınız.

OĞLAK

Rakip tanımıyorsunuz

Retro Merkür uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüştürebilir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Sadakat konusunda beklentileriniz gerçekleşmeyebilir.

Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi öğrenmelisiniz. Rakip tanımıyor fakat bu özelliğinizi gizlemeyi başarıyorsunuz. Enerjinizle ilgili bir sorununuz yok.

KOVA

Yeni işleri denemelisiniz

Arkadaşlık ilişkilerinizi ve mesleğinizle ilgili konuları paralel götürmeyi başarıyorsunuz. Denenmemiş işlerde oldukça başarılı olacaksınız.

Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler.

Pes etmeyerek her şeye sabırla yaklaşıyorsunuz. Dengelerinizi korumak adına hedefleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.

BALIK

Her alanda güven önemli

Çalışma yaşantınızda gösterdiğiniz performans finans konularında istediğiniz olumlu gelişmeleri sağlayacak ve birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu bir beraberlik sergileyeceksiniz.

Güvendiğiniz dostlarınızın fikirlerini alacak, işbirliği içinde olacaksınız.

Parasal konularda uzun süredir beklediğiniz fırsatların karşınıza çıktığını göreceksiniz.