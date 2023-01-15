2023 model evlerde hem hayvanlar hem bitkiler baş köşede

MAVİ İLE SAKİNLEŞECEĞİZ

Bu yıl dekorasyon trendlerinde yoğunlukla maviyi göreceğiz gibi duruyor. Sakinliği ve huzuru çağıran bir renk olan suyun ve gökyüzünün rengi mavi evlerimizi boyayacak. Duvarlardan koltuklara, abajurlardan dolaplara mavinin her tonu 2023 dekorasyon fikirleri arasında kendine yer bulacağa benziyor. İsterseniz suyun akışkanlığında açık bir mavi, isterseniz de geceye çalan gökyüzünün lacivertiyle donatın evinizi ama unutmayın bu yıl evlerimizden maviler geçecek.

GEÇMİŞ GELECEĞE TAŞINIYOR

Yıllar geçiyor ama eskiye ait olan nostaljik ürünlerin kıymeti azalmıyor. Retro ürünler her zaman moda oldu bugüne kadar ve olacağa da benziyor. Evinizin dekorasyonunda 80'lerden bir berjer, 60'lardan bir abajur ya da ananenizin atmaya kıyamadığınız kaşık çatallarını kullanmak gibi nostaljik arzularınız varsa merak etmeyin 2023'te nostalji yine trend olacağa benziyor. Mezatları ve antika pazarlarını takibe alıp evinizde tarih kokan köşeler yaratmayı düşünebilirsin.

PATİLİ DOSTUNUN DA BİR ALANI OLACAK

Pandemiyle birlikte evde patili dostlara yer açan daha çok insan olmaya başladı. Özellikle bu yıl yükselen bir moda var: Evlerde açılan evcil hayvanlara özel alanlar! Öyle ki eve gelen bir bebeğe hazırlanan bebek odası gibi patili dostunuza da özel bir alan yapmak yeni yeni trend oluyor. Bu trendi takip etmek isterseniz evcil hayvanınızın yatabileceği, oyuncaklarını bulabileceği hatta duş alacağı alanlar yaratabilirsiniz. Bu fikirlerin arasında arka bahçeye yapılacak köpek havuzu ya da oyun alanı fikirleri ve kendin yap köpek evi ya da odası fikirleri bulunuyor.

ATMAK YERİNE BAŞTAN YARATMAK

Geçtiğimiz yıllarda evlerde kalma durumlarımız oldukça kimimiz yeni hobiler edindi. Bunlar arasında ev dekorasyonuna kendin yap dokunuşları eklemek üst sıralarda kendine yer buldu. Eski bir ayakkabılıktan sıkılıp rengini değiştirmek, el işi tablolar yapmak, duvarlarını beğendiğin renge döndürmek ya da duvar kağıtları yapmak gibi çeşitli kendin yap projelerine girişip bu işi sevdiyseniz şanslısınız. 2023'te kendin yap projelerle donatmak oldukça moda olacağa benziyor.

EVİN İÇİNDE BİR BAHÇE YARAT

Doğanın değerini belki de her geçen gün yeniden hatırlıyoruz. Hatırlayıp ona iyi bakmak ve sürdürülebilirliğe önem vermek gerekiyor. Evinizin dekorasyonunda da yeşili onurlandırmak adına bitkilere yer vermeniz hem doğayı evinize taşımanızı hem de 2023 trendlerini takip etmenizi sağlayacak. Bu yılın trendleri arasında beklenenlerden bir diğeri de ev bitkilerini çoğaltmak ve hatta evlerde iç mekan bahçeleri yapmak. Bu yüzden evinizin hangi bölgesine bitki koyabileceğinize karar verdiğinizde güneş alış miktarına bakarak bitki tercihi yapabilir ve evinizi doğanın güzellikleriyle donatabilirsin.