En iyi cilt bakımı ürünleri mutfakta saklı

KAHVE TELVESİ

Evde cildinize bakım yapmak istediğinizde kullanabileceğiniz en doğal ve pratik ürün kahve telvesidir. Kahve telvesini sadece cildiniz için demleyip kullanmanız önerilir. İçilen kahvede, ağız içindeki bakteriler yer alacağı için cildin daha da yorulmasına neden olur.

Düzenli olarak kahve telvesini cildinize maske yaparak en doğal yöntemle evde cilt bakımı yapabilirsiniz.

MADEN SUYU

Zaman zaman sağlıklı kalmak için içtiğiniz maden suyunu bu defa cilt bakımında kullanabilirsiniz. Maden suyu, içinde yer alan mineraller sayesinde cildin daha temiz ve canlı görünmesine yardım etmektedir. Maden suyunu bir pamuk yardımıyla cildinize yedirip masaj yoluyla gözeneklerinizi rahatlatabilirsiniz.

YULAF

ulaf, ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesine yardım eden en doğal ürünlerden biridir. Yulafı bir miktar suyla krem kıvamına gelene kadar karıştırın ve ardından yulafı cildinize maske olarak sürün. Temizleme aşamasında dairesel hareketlerle yüzünüzü silebilirsiniz. Yulaf tanecikli yapısı sayesinde ciltteki ölü deriyi atar ve hücre yenilenmesini hızlandırır.

LİMON

C vitamini ve antioksidan kaynağı olan limon, evde cilt bakımı yapmak isteyenlerin en büyük kurtarıcısı oluyor. Limon suyunu bir pamukla yüzünüze sürüp cildinizi toksinlerden arındırabilirsiniz. Ayrıca limon ve şekeri kıvam alana kadar karıştırıp doğal peeling uygulayabilirsiniz.

YOĞURT

Cildin de kalsiyuma ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Yoğurt kullanarak cildin daha canlı ve genç görünmesine yardım edebilirsiniz. Yoğurt ile cilt maskeleri deneyerek en doğal haliyle cildinizi yenileyebilirsiniz. Dilerseniz gece uykudan önce yoğurt maskesi yapın ve 10 dakika sonra yüzünüzü yıkayın. Bu uygulama sayesinde cildiniz yorulmadan canlanacaktır.

BAL

Kuru ciltler için doğal bir bakım ürünü isteyenlere bal öneriliyor. Bal cildin nem oranını dengeleyerek daha iyi görünmesine destek olan en etkili malzemelerden biridir. Cildinizde dökülme, kaşınma ve renk eşitsizliği varsa her gece 1 kaşık balla yüzünüze maske yaparak kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

YAŞ MAYA

Yaş maya gelmiş geçmiş en iyi cilt bakım ürünlerinden biridir. Asırlardır yaş maya ile cilt bakımı yapılmaktadır. Gözeneklerin sıkılaşmasına yardım eden yaş maya, hücrelerin hızla yenilenmesine de destek olur. Cildinize ince bir tabaka halinde sürüp ılık suyla temizlemeniz yeterli olacaktır.

SÜT

Özellikle kuru bir cildiniz varsa, her gece uykudan önce az miktar sütle cildinizi yıkayabilirsiniz. Sütün içindeki mineraller sayesinde cilt hücreleri canlanacak ve kendinizi aynada daha iyi göreceksiniz. Yaşlılık izlerini, sivilce lekelerini gideren en doğal ürünler listenize sütü de eklemeyi unutmayın.

YUMURTA AKI

Yumurta akı sayesinde evde kısa sürede soyulabilen bir maske yapabilirsiniz. Bu ürün sayesinde cildinizdeki ölü derileri de kolayca temizleyebilirsiniz. Bir kase içinde yumurta akını güzelce çırpın ve cildinize sürün. Yumurta akının üzerine peçete yapıştırın ve bir süre bekleyin. Ardından peçeteyi yavaşça cildinizden ayırın. Bu aşamada siyah noktalar, yağ ve ölü deriler saniyeler içinde cildinizden arınacaktır.

BEYAZ SİRKE

Her gece uykudan önce cilt bakımı yaparken beyaz sirkeyi de kullanmayı unutmayın. Bir pamuk üzerine birkaç kaşık beyaz sirke dökün ve bu pamuk yardımıyla yüzünüzü silin. Pamuğa baktığınızda, siyah noktaların ve yağların cildinizden nasıl arındığını görebilirsiniz.

KAYA TUZU

Cildinize sık sık peeling yapmanız, hücre yenilenmesini desteklediği için önerilmektedir. Bu peeling seanslarında kaya tuzunu kullanmanız da tavsiye edilir. Kaya tuzunun ufak parçaları sayesinde cildinize masaj yaparak ölü derilerin kalkmasını sağlayabilirsiniz. Yüzünüz, bacaklarınız, elleriniz ve ayaklarınız için kaya tuzunu kullanabilirsiniz. Avuç içine alarak istenen bölgeyi dairesel hareketlerle temizleyebilirsiniz.

ZERDEÇAL

En iyi cilt bakım ürünlerinden bir diğeri de zengin antioksidan içeren zerdeçaldır. Zerdeçalı her türlü cilt maskesi içinde kullanabilirsiniz. En etkili sonucu almak için bir miktar suyla kıvam verip yüzünüze, bacaklarda oluşan batıklara, ayaklardaki hücrelerin yenilenmesi için ayağa uygulanabilir. Zerdeçal, değdiği dokunun yenilenmesi ve canlanması konusunda çok etkilidir.

ALOE VERA

Karma ciltler için önerilen aloe vera, cildin nem oranını dengeleme ve kirleri temizleme konusunda çok başarılıdır. Aloe veraya anında ulaşmak için evde bitkisini yetiştirip dallarındaki jeli kullanabilirsiniz. Ayrıca aloe vera jeli alıp cilt bakımında düzenli olarak da kullanabileceğinizi unutmayın