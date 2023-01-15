Enerjinin yüksek olduğu bu hafta öfkeli davranışlardan kaçının

KOÇ

Ruhsal hayatınız yenileniyor

Bu hafta aile içi aktiviteler için uygun olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz.

Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

Arkadaş çevrenizde size ilgisi olan bir kişi dikkatinizi çekebilir.

Dostlukların aşka dönüşmemesi, sizin tavırlarınız karşısında şekil alacaktır. İlişkilerinizde fevri hareket etmeyin. Bulunduğunuz koşulları çevrenizdeki kişilerin tepkisiyle harmanlayacaksınız. Değer vermek istemeseniz bile, daha sonra olabilecek eksileri düşünecek ve vazgeçeceksiniz. Sezgilerinizin doğru çıktığını görmek sizi rahatlatacaktır.

Sorgulanmaktan hoşlanmıyorsunuz.

BOĞA

Çevresel etkileşimiz mükemmel

Aşkı algılama biçiminiz öylesine farklı ki, sizi anlamakta zorlanıyorlar.

Duygusal olarak ne aradığınızı ayrıntılı olarak düşünmelisiniz. Çünkü, yaşadığınız kaoslar giderek artabilir.

Yaşadığınız çelişikleri, karşı tarafa da yaşattığınız zaman iş çığırından çıkıyor. Sevdiklerinizden alacağınız güç çok önemli. Girdiğiniz ortamlarda etkileyici cümlelerinizde arkanızda bir hayran ordusu bırakacaksınız.

Hemcinsleriniz tarafından kıskançlıkla izleneceğiniz için, bazılarına karşı dikkatli olmalısınız. Dostunuzu ve düşmanınızı iyi ayırt etmelisiniz..Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir. İçsel çatışmalarınız bitiyor.

İKİZLER

İlişkilerinizde tedbirli olmalısınız

Hayal kırıklıklarına karşı tedbirli olmalısınız. Yakın arkadaşlarınızın kişisel çıkarları yüzünden zarar görebilirsiniz. Sosyal aktiviteleri seviyor olsanız da, kalabalıklar içinde kendinizi yalnız hissediyorsunuz.

Olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir fakat karşınızdaki kişilere gereken desteği veriyorsunuz.

Bu hafta birçok arkadaşınız aşk hikayelerini sizinle paylaşacak.

Yardım etmeyi ve akıl vermeyi seviyorsunuz. Biraz da kendinize zaman ayırın. Performans gerektiren konularda daha dikkatli davranmanız gerekebilir. Yaşam gücünüzün yüksek olduğu bir hafta. Son anda vazgeçmediğiniz müddetçe her şey mükemmel gelişecek.

YENGEÇ

Alınganlıktan vazgeçin

Kendinizi esir ettiğiniz kaoslardan kurtulmanın bir yolunu bulmalısınız.

Düşünceleriniz o kadar derin ki, sizi anlamak için karşı tarafın üstün bir çaba sarf etmesi gerekiyor.

Fazla alıngan olduğunuz bir dönem yaşayacaksınız. Romantik olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek.

Hayal kırıklığı size göre değil fakat çevrenizdeki kişilerin üzerinizde baskısı sizi üzebilir. Kıskançlıktan uzak kalmalısınız. Fakat bu özelliğinizi yakın aile ilişkilerinizde de kullanmak isteyeceksiniz. .

ASLAN

Aşk hayatınız canlanıyor

Çevrenizin ve enerjinizin farkına varacaksınız. Durum değerlendirmesi yaparken, kendi mantığınızı savunan ve olaylara farklı bir felsefeyle yaklaşan bir yapınız var.

Bulunduğunuz grupları, etkileyici konuşmalarınızla ikna edeceksiniz.

Eğer, bekarsanız ve sevgili arıyorsanız, işte size büyük bir fırsat.

Tesadüfen tanışacağınız bir kişi ile yeni duygularınızın keyfini çıkarın.

Sizden yaşça büyük çevrelerde dolaşmaktan korkmayın onların ilgisi size iyi gelecektir... Düşüncelerinizde derin bir kavrayış hakim. Olayların iç yüzünü çok çabuk çözdüğünüz için, karşı taraf için korkutucu olabiliyorsunuz. Sezgileriniz size yardım edecek.

BAŞAK

Kendinizi kontrol etmelisiniz

İçsel değişimlere ve ani gelişen olaylara karşı tedbirli olun. Bazı olayları yeniden yapılandırmak isteseniz de şimdilik beklemeyi yeğlemelisiniz. Aynı fikirleri paylaştığınız kişilerle, ortak projeler sergilemeyi amaçlıyorsunuz.

Yaşamınızın en hareketli ve hızlı günlerini yaşayacağınızı bilmelisiniz.

Girdiğiniz topluluklarda ön planda olmanın zevkini yaşayacaksınız. Gizli aşkların yeniden gündeme gelmesi de söz konusu. Fakat, bu arada güçlü isteklerinizi kontrol etmeyi öğrenmelisiniz. Bu dönem romantik kalmaya devam edin. Arkadaşlarınızla aranızda bazı problemler olabilir, fakat bunu önemsemeyin.

TERAZİ

Mantık ve duygu dengenizi kuruyorsunuz

Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize rahatça yansıtacaksınız.

Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız çelişkiler sizi zor durumda bırakabilir.

Düşüncelerinizi açıklarken, karamsar davranmayı bırakın ve her zamanki akılcı bir yaklaşımı seçin. İşinizin gerektirdiği tüm enerjiyi ortaya koyacaksınız. İletişim alanında yenilikler sizi bekliyor. Verilmiş sözlerin yerine getirilmemesi canınız sıkacaktır. Partneriniz de sizi dikkatle izliyor. Mesleki konularda istekleriniz gecikecektir. Bulunduğunuz konum, ruhsal yaşantınızı renklendiriyor.

AKREP

Maddi konularda değişim var

Maddi ve manevi olarak iyi bir hafta geçireceksiniz. Yönetici gezegeninizin size zorluklar çıkarması sonucunda, arkadaşlarınız arasında iletişim kopukluğu yaşayabilirsiniz.

Yaşamınızda oluşan aksilikler karşısında huzursuz olmanız için neden yok. İdeallerinizi destekleyecek arkadaş gurubuyla çalıştığınız zaman çok daha başarılı oluyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili yeni değişimlere ihtiyacınız olduğunu biliyor ve üstlerinize kendinizle ilgili bazı konuları getirmek istiyorsunuz.

Çevrede olup biten olaylara karşı, sezgi dolu tepkiler veriyorsunuz. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz.

Enerjiniz güçlü ve çarpıcı. Sınırlarınızı zorlamayı seviyorsunuz.

YAY

Cesur ve güçlüsünüz

Hiç kimsenin cesaret edemeyeceği işlere kalkışacaksınız. Çok cesur ve enerjinizin yüksek olduğu bir hafta yaşayacaksınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Çevrenize örnek oluyorsunuz. Katılacağınız grup yemeklerinde kontrolü elden bırakmayın. Özel olduğunuzu hissettiğiniz zaman, yaşama bakış açınız daha da anlamlı oluyor.

Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birçok düşünceyi aynı anda barındırmak, herkesin yapabileceği bir iş değil. Zincirleme hatalar yapmak istemiyorsanız, herkese söz vermeyin ve planlı bir şekilde davranmayı öğrenin. Olaylara sakin bakmalısınız.

OĞLAK

Sorumluluklarınız azalıyor

Aktif ve hareketli bir performans sergilemenize rağmen, dikkatli olmalısınız. Karmaşa sorun getirebilir. Aynı frekansta olacağınız kişilerle ortak fikirler üreteceksiniz.

Alışkanlıklarınız konusunda dikkatli olmalısınız. Fiziksel yönlerinizle ilgili değişimlerden sakınmalısınız. Yine bu dönem ihmal ettiğiniz ilişkilerinizi düzeltebilirsiniz. İç dünyanız çok zengin. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak ve kendinizi sınayacak sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Arkadaşlarınız arasında farklı olduğunuz kesin. Düşüncelerinizi gizlediğiniz için, her şeyiniz merak ediliyor.

KOVA

Fırsatları değerlendirmelisiniz

Sürpriz fırsatlar söz konusu. Maddi harcamalarınınız için gerekeli desteği kendi imkanlarınızla yaratmalısınız.

Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıklarınızın etkisinde kalabilirsiniz. Geleneksel kişilerle birlikte geçmiş olayları konuşmaktan zevk alacağınız bir hafta. Uzun süredir beklediğiniz performansı sağlamak için uygun zeminleri hazırlamak zorundasınız.

Risklere karşı dayanılmaz bir şekilde arzu duyacaksınız. Uzak yollardan gelecek sürpriz haberler karşısında keyifli bir dönem yaşayabilirsiniz.

Beklediğiniz haber için kolları sıvamalısınız.

BALIK

Kariyeriniz sizi zorluyor

Siz özel duyguların kişisiniz.

Partnerinize karşı takınacağınız tavırların nedenleri yüzünden eleştiri alabilirsiniz. Duygularınızı daha net bir şekilde anlatmayı asla beceremiyor ve ketum davranışlar sergiliyorsunuz. Eski dostlarla kuracağınız iletişim sayesinde birçok eski duygunun yeniden canlanacağını görmek sizi mutlu edecek. Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz. Dedikodulardan uzak kalın. Sportif faaliyetlere önem verin. Bu şekilde üzerinizde biriken elektriksel enerjiyi deşarj edebilirsiniz.