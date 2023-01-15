Perdelerle mutfagınızda fark yaratmak mümkün

KÜÇÜKLERE AÇIK, GENİŞ MUTFAKLARA KOYU RENKLER

Mutfak perdesi seçerken kullanım alanına uygun bir model tercih etmeye özen göstermelisiniz. Küçük bir mutfağınız varsa, mekanı olduğundan daha geniş gösterecek açık tonlardaki perdeleri tercih edebilirsiniz. Eğer biraz daha soft bir görünüm elde etmek isterseniz, yumuşak kesimli perdeler kullanabilirsiniz. Geniş alanlara sahip mutfaklarda ise biraz daha göz alıcı tasarımlara yönelebilirsiniz. Bunun için büzgülü perde modellerini tercih edebilir ve mutfağınıza estetik bir dokunuş katabilirsiniz.

DOĞAL IŞIĞI YAKALAYIN

Evin birçok alanında olduğu gibi mutfakta da gün ışığından yeteri kadar faydalanmak oldukça önemli. Hem mekanı doğal yolla aydınlatmanızı sağlayacak hem de soft görüntüsü ile dekorasyon stiline şıklık katacak tül perdeleri tercih edebilirsiniz.

KOLAY TEMİZLENMESİ ÖNEMLİ

Hijyenik ve güvenli bir mutfak tasarımı için kir tutmayan ve kolay temizlenebilen zebra perde ya da stor perde tercih etmek, size büyük kolaylık sağlayacaktır. Özellikle mutfak tezgahının üzerinde kalan kısa mesafeler için uygun olan zebra perdeler, ısıya karşı da oldukça duyarlı.

RUSTİK PERDELERLE SOFİSTİKE BİR HAVA

Ahşap, metal ve pirinç detaylı rustik perdeler, mutfağına sofistike bir hava katmak isteyenler için doğru bir seçim olacaktır. Özellikle yazlık evlerde ve kır evlerinde tercih edilen bu perde modelleri, doğal görünümleri ile özgün bir tarz yaratmanızı sağlayacak. Genellikle country dekorasyon stilinde tercih edilen rustik perde, modern mutfak dekorasyonları için de vazgeçilmez bir parça.

MEYVE DESENLERİ İLHAM VERİR

Eğlenceli ve hareketli bir mutfak tasarımı için desenli perdeler tercih edebilirsiniz. Özellikle mutfak temasıyla örtüşen meyve desenleri, hem yemek pişirme ve hazırlama sürecini keyifli hale getirecek hem de ilham veren bir mutfak tasarımı elde etmenizi sağlayacak.