Festival tadında 200 yıllık Ege geleneği

Ege Bölgesi'nde 200 yıldır gerçekleştirilen geleneksel deve güreşlerine, vatandaşlar da yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Muğla, Aydın, İzmir ve Denizli'de kış mevsiminde düzenlenen güreşlere, çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş, deve güreşlerini izlemek için geliyor.

Güreşleri, üzerini naylon ile kapattıkları traktör ve kamyon kasalarında izleyen vatandaşlar, havanın güzel olduğu günlerde de alanda piknik yapıyor. Güreşlere, valilikler "Folklorik amaçlı ve güreşen hayvanlara eziyet edilmemesi" şartı ile izin veriyor.

EKMEK KAPISI

Güreşlerde görev yapan urgancılar, hayvanların eziyet görme ihtimali ortaya çıkarsa anında devleri urganlar yardımıyla uzaklaştırıyor. Mart ayına kadar devam eden deve güreşleri, kış aylarında her hafta futbol müsabakalarından daha fazla seyirci topluyor. Devecilik kültürü ile yetişen, 'Koca Efe' ve 'Bekir Ege' isimli iki devesi bulunan muhasebeci Bekir Kaykı'nın develeri festivallerde arenalarda boy gösteriyor. Çocukluğundan beri devecilik geleneğiyle iç içe olduğunu belirten Kaykı, deve güreşi festivalinde kalabalıklar oluştuğunu, bir sürü vatandaşın da devecilik sektöründen geçimini sağladığını ifade ederek, "Bu sektör; havutçu, çulcu, urgancı, ağız bağcı ve devecilikle ilgili birçok kişiden oluşuyor. Bundan ekmek yiyen çok fazla insanımız var."

FİYATI 30-40 BİN LİRA

Kaykı, deve fiyatlarının ise 1 milyon liraya kadar çıktığını ifade ederek, "Yeni yetişen daylak develerin fiyatı 30-40 bin liradan başlıyor. Güreş tutan develerin fiyatı ise 250- 300 bin lira arasında dolaşıyor. Çok iyi diyebileceğim, 5'i geçmeyen ünlü pehlivan develerin fiyatları ise 500 bin lira ile 1 milyon lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu. Devenin kıyafet ve bakım maliyeti ile ilgili de konuşan Kaykı, "Bu sene havutlar 6 bin lira ile 8 bin lira arasında değişiyor. Bin 500 lira kolonlar tutuyor. Bin 500-2 bin lira da çulu var. Yani devenin en az 10 bin lira giyim maliyeti bulunuyor. Bu işin içine bakımını da dahil edersek, bir devenin yıllık gideri 25 bin lira civarında" dedi.

İHSAN KARATAŞ