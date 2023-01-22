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Haberler Pazar GHO Now Gayrimenkul Çiğli’de kapılarını açtı

GHO Now Gayrimenkul Çiğli’de kapılarını açtı

22.1.2023

GHO Now Gayrimenkul Çiğli’de kapılarını açtı

Türk tipi gayrimenkul danışmanlığı modeliyle hizmet veren Gayrimenkul Hizmet Ortaklığı'nın (GHO) Çiğli Ofisi düzenlenen bir kokteylle hizmete açıldı. Açılışta konuşan GHO Now Gayrimenkul Kurucusu Mimar ve İç Mimar Özgür Ali Karaduman, tüm konuklara bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Gayrimenkulün tüm alanlarında hizmet verdiklerini belirten Karaduman, villa, arsa, bireysel konut satış kiralama ve ticari alanlarda uzmanlaşan toplam 8 kişilik profesyonel bir ekiple çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

GHO'nun her yeni ofisle beraber gücüne güç kattığını dile getiren Genel Müdür Özkan Yalaza da, "Ülke çapında neredeyse her ay kurulan yeni bir GHO ofisiyle birlikte sektördeki büyümemizi sürdürüyoruz. Ofisler arasındaki bilgi akışı ve sistem üzerinden portföy paylaşımıyla birlikte geniş bir hizmet ağı kurduk. Müşterilerimize hızlı yanıt verebiliyoruz. GHO olarak yakaladığımız sinerjiyi tüm ofislere yaymak ve herkesin kazançlı çıkacağı bir çalışma sistemini yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

İzmir'in kuzey aksının önemli bir potansiyel taşıdığını belirten GHO Kurucusu Hasan Can Çalgır da GHO Now Gayrimenkul'ün bu bölgede önemli işlere imza atacağını belirtti.

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