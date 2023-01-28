Son dakika: İsveç’ten flaş NATO üyeliği hamlesi: Süreç durduruldu

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, düzenlediği basın topantısında ülkesinin NATO üyelik sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GEÇİCİ OLARAK DURAKLADI"

Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ırkçı Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i yakması ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan rezil PKK eylemi nedeniyle NATO sürecinin geçici olarak "durakladığını" söyledi. Billström tüm bunlara rağmen İsveç'in bu yaz NATO'ya katılabileceğinden umutlu olduğunu dile getirdi.

TOPLANTILAR SÜRESİZ BİR ŞEKİLDE İPTAL EDİLMİŞTİ

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantı 24 Ocak'ta süresiz bir şekilde iptal edilmişti.

İptal kararı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'e NATO kapısını kapatmasının ardından alındı. Bir sonraki toplantı Şubat ayında Brüksel'de yapılacaktı.

"NATO'YU İSTİYORSAK YAPTILARIMIZI DÜŞÜNMELİYİZ"

"Anlaşma iyi gidiyor, ama her şeyde hemfikir olmadığımız açık." itirafında bulunan İsveç Başbakanı, "İsveç yasaları uygulanmalı. İsveçli siyasetçilerin idamını gösteren bir kukla asılsaydı biz de kötü hissederdik. Türkiye'nin görüşleri tamamen makul. İsveç'in NATO üyeliğini istiyorsak yaptıklarımız hakkında düşünmeliyiz. 28 ülke kendi için kararlar verdi. Türkiye de kendi için kararlar veriyor." ifadelerini kullandı.

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