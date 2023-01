Geleceğe yatırım yapmanın tam zamanı

KOÇ

Çevrenizi tenkit etmeyin

ÇEVRESEL koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önce size karşı gelen kişiler bile, sizin fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacaklar. Özgüveninizin oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. Bu dönem Güneş siz zorluyor. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak. Fırsat kaybetmeyin. Aşk konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

BOĞA

Risklerden uzak durun Eksik yönlerinizi tamamlayın

BU dönem dikkat etmelisiniz. Yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız. Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. İlişkilerinizde iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat mevcut ilişkinizi koruyacaksınız.



ASLAN

Çevrenizden yardım alacaksınız

BU hafta isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu. Öğrenme içgüdünüz yüksek. Bu hafta her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta. Sosyal ilişkileriniz başınızı ağrıtacaktır.



BAŞAK

Yaşama esnek bakmalısınız

BU dönem bazı işbirlikleri için, yeni bir bakış geçirmekten mutlu olacaksınız. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile, tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Merkür retro yaparken esnek olmalı, eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri değerlendirmelisiniz. Gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.



İKİZLER

Eksik yönlerinizi tamamlayın

BU dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Bu istenmeyen durumlar karşısında akıllı davranarak, hayıflanmak yerine olayların üstesinden gelmeyi başarmalısınız. Yeni insanlar ilginizi çekmesine rağmen, ani değişen şartlara karşı temkinli olmalı, ölçüyü kaçırmamalısınız. Değişen şartlar size yanlış kararlar aldırabilir. Cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Kariyerinizle ilgili sorunlara dikkat edin.



TERAZİ

Çalısma hayatınız verimli

BU dönem geçmişte borç para verdiğiniz kişilerden paranızı alabilirsiniz fakat maddi konularla ilgili konulara girmemelisiniz. Yaptığınız finans anlaşmalarında sorun çıkacaktır. İşbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek. Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Enerjinizi kullandığınız yol önemli.



KOVA

Aile içi sorunlara dikkat

GÜNEŞ'TEN alacağınız etki, çevre ilişkilerinizdeki sorunlar, aile içi tartışmalara neden olabilir. Düşüncelerinizin yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı, takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bu hafta duygusal isteklerinizi gizlemeniz de mümkün.



YAY

İş gecikmeleriniz olabilir

DOSTLARINIZLA yapacağınız iletişimde iş gecikmeleri olabilir. Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır. Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, hafta içinde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz Heyecanlı günler sizi bekliyor. Yaşadığınız ilişkinizi daha net bir durum alacak.



OĞLAK

Meraklı yönleriniz atakta

MERAKLI yönleriniz atağa kalkıyor. Popüler konularda istediğiniz performansı yakalayacaksınız. Bu dönem ön planda olma isteğinizi körükleyen çalışmalar içinde olacak, karizmatik davranışlarınızla dikkat çekeceksiniz. Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. İş yerinde memnun olmadığınız durumlar söz konusu ise; değişik iş tekliflerinizi değerlendirebilirsiniz. Entelektüel konularda daha belirgin çalışmalar içine gireceksiniz. Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak



YENGEÇ

Yaşam şartlarınızı gözden geçirin

HER şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli, rotanızı yeniden çizmelisiniz. Bu özel durum oldukça canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Bu hafta kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın. Senet ve çek olaylarına girdiğiniz zaman asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olacaktır.



AKREP

Hatalı durumlara dikkat edin

Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Bu konuda, Güneş'ten de olumlu etkiler var. Yatırım konusunda akıllıca kararlar vereceksiniz. İşinizle ilgili odaklaşmayı hedefliyorsunuz. Bu dönem aşk yaşantınızda olan aksilikleri gözünüzde büyütebilir, yeni başlayan bir ilişkinin olamayacağını görerek, bitirmek isteyebilirsiniz. Hatalı davranışlardan uzak kalmalısınız.



BALIK

Çevrenize güvenmelisiniz

Güven duygusunun önemli olduğu bir dönem... Mesleki olayları sorgularken; biraz da geçmiş hayallerinizi yeniden irdeleyecek, karşınıza çıkan ve gözünüzden kaçan fırsatları tekrar değerlendireceksiniz. Şartlarınızı yeniden gözden geçireceksiniz. Kişisel yeteneklerinizin fark edilmesi ve ön plana çıkabilmeniz için geçmiş imkanlarınız tekrar gündeme gelecektir. Birlikte çalıştığınız kişilerden en az sizin kadar disiplinli bir çalışma yapmasını bekliyorsunuz.