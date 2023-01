Hem kalbinizi hem bahçenizi ısıtan çiçekler

Orkide

Zarif ve şık edasıyla iç mekanları renklendiren orkide, kış günlerinde de canlılığını korumaktadır. Çok sıcak ve kurak dönemlerde boynunu bükerek, canlılığını kaybeder. Verimli toprağa kavuştuğunda ve bakımı yapıldığında boyu 100 santimetreyi bile bulabilir



Kasımpatı

Kasımpatı sarı, kırmızı, pembe ve mor renkleri ile -30 derecede bile dayanıklılığını korumaktadır. Çok yıllık bir bitkidir. Bakımı çok kolay olduğu için evinizde kolayca yer açabilirsiniz. Eğer güneşe maruz kalmazsa ve hafif gölgeli yerde kalırsa evinizi aylarca renklendirebilir.





Kardelen

Karları delip kendine can bulan kardelen çiçeği, çok sert kış günlerinde bile yaşamak için mücadele eder. Bu özelliğinden dolayı adı kardelen olmuştur. Rivayet edilen bu hikayede olduğu gibi kardelen, kar kış demeden açan bir çiçektir. Çok su ve güneş istemez. Bakımı kolaydır.



Şebboy Çiçeği

Mineral oranı yüksek besinleri seven şebboy, toplu ve gösterişli bir çiçektir. Kış günlerinde ev içinde bakımı yapılabilir. Sularken bir gün önceden dinlenmiş suyu kullanmalısınız.



Kış sümbülü

Kış soğuklarında açan pembe veya beyaz çiçekleri, görenlerin stresini alır ve huzur verir. Toprağında gübreyi çok seven kış sümbülü, serin ve ilgili ortamlarda canlılığını koruyabilir. Bu nedenle kontrollü şekilde sulamayı ve dökülen yapraklarını temizlemeyi ihmal etmemelisiniz.





Nergis

Ferahlatıcı ve hoş kokuya sahip nergis çiçeği, sonbahar ve kış aylarında evinizi süslemek için açacaktır. Sarı ve beyaz renklerindeki çiçekleri, hem balkonlara hem de evde vazolara estetik bir şıklık katacaktır. Kokusundan kendinizi alamayacağınız nergis, çok sıcakları ve suyu sevmez. Haftada bir sulama ile kendini iyi hisseder.





Açelya

Güneşi çok sevmeyen açelya, -30'a kadar dayanabilen bir çiçektir. Bitkinin kökleri soğuğa dayanıklı olduğu için balkon ve iç mekanlarda yaşayabilir. Eğer saksıda açelya yetiştirmek isterseniz, kök kısımlarının soğuğa temas etmesini önlemelisiniz.