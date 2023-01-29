Kendi dişlerinizle güzel bir gülüşe sahip olabilirsiniz

Günümüzde estetik kavramının verilen önemin artmasıyla yüz, dolayısıyla gülüş estetiğine ilgi arttı. Prof. Dr. İlhan Ramoğlu, 'Daha beyaz ve düzgün dizilmiş dişlere sahip bireyler daha güzel bir gülüşe sahip oluyor. Bu hem kişilerin çekiciliğini hem de özgüvenini arttırıyor' dedi. Prof. Dr. Ramoğlu, gülüş estetiği ile ilgili problemleri olan hastaların içinde bir ortodontistin de bulunduğu multidisipliner bir ekip tarafından değerlendirilmesini gerekliliğinden bahsetti. Diş hekimliğindeki en önemli yaklaşımlardan birisinin hastanın dişlerinin yapısal bütünlüğünün korunması yapısal bir bozukluk yok ise şeffaf plaklar veya teller ile yapılacak ortodontik tedavi ile dişlerin hareket ettirilerek seviyelenmesi ve sıralanması sağlanabilir ve hastanın gülüş estetiği büyük oranda temin edilir. Böylece hastanın kendi dişlerinin doğallığı bozulmadan hastanın daha güzel bir gülüşe sahip olması mümkün olabilir" dedi.

HER YAŞTA MÜMKÜN

Ortodontik tedavinin, erişkin bireylerde de mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ramoğlu her yaşta hastanın dişlerini hareket ettirebildiklerini belirtti. Ancak erişkin hastaların tek kaygılarının yaşa endeksli olmadığını ayrıca ortodontik tedavide kullanılan materyallerin estetik olmayan görüntüsünden çekinerek toplumda lamina, kaplama, zirkon ve kron gibi isimler ile bilinen restoratif veya protetik yaklaşımları tercih ettiklerini söyledi. olduğunu belirten Prof. Dr. Ramoğlu, bu kapsamda "Eğer hastanın dişlerinde renk, boyut, şekil veya yapısal bir bozukluk yok ise şeffaf plaklar veya teller ile yapılacak ortodontik tedavi ile dişlerin hareket ettirilerek seviyelenmesi ve sıralanması sağlanabilir ve hastanın gülüş estetiği büyük oranda temin edilir. Böylece hastanın kendi dişlerinin doğallığı bozulmadan hastanın daha güzel bir gülüşe sahip olması mümkün olabilir" dedi.

HER YAŞTA MÜMKÜN

Ortodontik tedavinin, erişkin bireylerde de mümkün olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ramoğlu her yaşta hastanın dişlerini hareket ettirebildiklerini belirtti. Ancak erişkin hastaların tek kaygılarının yaşa endeksli olmadığını ayrıca ortodontik tedavide kullanılan materyallerin estetik olmayan görüntüsünden çekinerek toplumda lamina, kaplama, zirkon ve kron gibi isimler ile bilinen restoratif veya protetik yaklaşımları tercih ettiklerini söyledi.