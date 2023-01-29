Tayland dizilerinin yıldızı yükseliyor

The Stranded

1 sezon olarak yayınlanan başarılı Tayland dizilerinden olan The Stranded, bir grup gencin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. Tsunami yüzünden bir adada gençler mahsur kalır. İlk başta kendilerini birilerinin kurtaracağını düşünürler, ancak esrarengiz bir şekilde hiç kimse onları bul

bulmaya gelmez. Gençler de zamanla kendilerini ne gibi zorlukların beklediğini görecek ve sonrasında kurtulmak için kendi başlarına çabalayacaktır.

Girl From Nowhere

Genç bir kız olan Nanno, yeni bir okula transfer edilir. En temiz ve sorunsuz okul olarak lanse edilen bu yere geldiğinde, gerçeklerin aslında hiç de öyle olmadığını görecektir. Sonrasında bunları ortaya çıkaracak ve herkesin gerçek yüzünü gösterecektir. Ancak okuldakiler de boş durmayacak ve ona karşı planlar yapacaktır.





A Tale of Thousand Stars

Tian başarılı bir transfer sonrası hayata yeniden başlayan bir kalp hastasıdır. Onun hayatını kurtaran ise gönüllü öğretmenlik yapan güzeller güzeli bir kızdır. Onun hikayesini öğrendikçe, onun yolundan gitmeye karar veren karakterimiz, asıl kızın beraber yıldızları saymak ve dilek dilemek istediği adamla karşılaşır. Ancak çok garip bir durum vardır, onun yanında kalbi bir başka atmaktadır. İlk başlarda bu durum ona saçma gelse de zamanla olayların çok farklı olduğunu anlamaya başlayacaktır.

The gifted

Herkesin başarılarına göre sıralandığı ve en iyilerin de "Gifted Program" olarak adlandırılan bir sınıfta toplandığı bir okulda geçen dizi ilk başta normal görünmektedir. Ancak ana karakterlerimizden olan Pang, en alt sınıflardayken bir anda testte başarılı olur ve birinci sınıfa alınır. Herkes sonrasında bu durumun şaşkınlığını yaşarken, diğer taraftan öğrenciler kendilerinin neden böyle bir sınıfta olduğunun sırrını çözmeye başlayacaktır. Zamanla süper güçlere sahip olduklarını öğrenecek olan bu gençler, özellikle okulda yaşananların arkasında kimin olduğunu merak etmeye başlayacaktır.



Love Destiny

İzleyiciyi 300 yıl öncesine götüren, Love Destiny'nin karakteri Kadesurang, kendini bir anda başka bir kadının hem de yüzyıllar öncesinde yaşayan bir kadının bedeninde bulur. Ruhunun bedene girdiği zaman ise, Karakade isimli kadının öldüğü ana denk gelmektedir. Ölüm nedeni ise kıskançlığı yüzünden sebep olduğu ölümün karşılığında aldığı cezadır. Ancak bu bedene yeni gelen karakterimiz, davranışları ile aslında o kadının tam zıttı olarak davranacak ve herkesi şaşırtacaktır.

Full House

Ana karakterlerimizden olan Aom bir yazardır. Kendisi küçük bir gezi sonrasında evinin başkasına satıldığını öğrenir. Ancak bu durumu tersine çevirmek için çok çabalar fakat evin yeni sahibi olan Mike ile başta anlaşamazlar. Sonrasında ise anlaşmalı evlilik yapmaya karar verirler. Sonuç olarak Aom her şeyi geri alacaktır. Ancak işler hiç de umdukları gibi gitmez. Aralarındaki anlaşma çok farklı bir yere gitmektedir.





Bad Genius

Lynn, çok zeki ve başarılı bir öğrencidir. Bu özelliğini kullanarak başkaları için sınavlarda hile yaparak bunun üzerinden kazanç sağlar. Kendisine gelen son talep çok daha büyük bir sınav içindir. Bunu kabul eden Lynn, uzun bir yolculuğa çıkar. Sınavın sorularını bir şekilde elde edecek ve cevapları arkadaşlarına geri gönderecektir. Başarması halinde çok büyük bir gelir elde edecektir. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır.