Dostluğun simgesi ‘Ertuğrul’

Japonya'da 1890 yılında batan Ertuğrul Fırkateyni'nde 2007 yılında kazı ve kurtarma çalışmalarına başlayan kaptan Tufan Turanlı pandemi nedeniyle üç yıl ara verilen projeye bu ay devam edeceklerini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle Türk-Japon ilişkilerini daha da ileriye taşımak amacıyla Japonya'nın önde gelen televizyon kanallarından TV Man Union'ın program yapımcısı Kanako Kudo Bodrum'a gelerek "Ertuğrul Gemisi ve Türk Japon Dostluğu" isimli belgeselin çekimi için Tufan Turanlı ile görüştü.

ESERLER DE GÖSTERİLECEK

Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'ndeki açıklamalarda bulunan Kanako Kudo çekimleri Bodrum, İstanbul ve Kushimoto'da gerçekleşecek belgeselde 1890 yılında Kushimoto kentinde Ertuğrul Fırkateyni'nin batması ile meydana gelen facia ve sonrasında kurulan Türk Japon dostluğunun günümüze kadar taşınmasının önemi ve anlamını anlatırken 2007 yılında başlayan kazı ve kurtarma çalışmalarında gün ışığına çıkarılan eserlere de yer verileceğini söyledi.

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Bodrum Sualtı Arkeoloji Enstitüsü'nde Ertuğrul Fırkateyni batığından çıkarılan eserlerin restorasyonu hakkında Tufan Turanlı'dan bilgi alan Kudo, "Savaşların büyük bir hızla yayıldığı dünyamızda 133 yıldır devam eden Türk Japon dostluğunu Türkiye ve Japonya ile birlikte tüm dünyaya örnek olacak şekilde anlatmak istiyoruz. 133 yıl önce atalarımızın bir facia sonucu kurduğu dostluğu bizler torunlarımıza aktarmanın gururunu yaşıyoruz, çekeceğimiz belgeselde bu dostluğun iki ülkeye kazandırdıklarını ve önemini anlatacağız. Bu nedenle Bodrum'a ve İstanbul'a gelerek ön hazırlıkları tamamladık, bu ay sonunda çekimlere başlayarak, 11 Mart 2023 tarihinde belgeseli yayınlayacağız. Türklerin 11 bin kilometre uzaktan gelerek canları pahasına bizlerle kurduğu dostluğa hayran kaldım" dedi.

TAYFUN MEVSİMİNE RAGMEN YOLA ÇIKTILAR

Ertuğrul Fırkateyni 1890 yılında II. Abdülhamit tarafından iyi niyet elçisi olarak Japonya'ya gönderildi. Bin bir zorlukla Japonya'ya varan denizcilerimiz dönüş yolunda bir fırtınaya yakalandı. Ertuğrul kayalıklara çarparak parçalandı. Görevinden çok, batışıyla iki halkı yakınlaştıran Ertuğrul Fırkateyni bugün Türk ve Japon halklarını yakınlaştıracak yeni bir projenin çıkış noktasını oluşturuyor.

630 denizcisiyle 11 ay süren bir seferin ardından Japonya'ya varan Ertuğrul Fırkateyni, Japonya'da İmparator Meiji tarafından ihtimamla karşılandı ve İmparator'un isteği üzerine gemi komutanı Osman Paşa, konuşmasını Türkçe olarak yaptı. Zorluklarla tamamladıkları bu önemli görevden sonra denizcilerimiz tayfun mevsimi olduğu halde dönüş yolculuğuna çıktı. Ertuğrul, Japonya'nın güneyinde Oshima adası açıklarında kayalıklara çarparak parçalandı. Osman Paşa dahil 550 gemici şehit oldu. Oshima köylüleri 69 denizcinin kurtarılmasında ve şehitlerimizin gömülmesinde çok büyük emek verdi.

ESİ BERTHA'NIN ANISINA...

Kaptan Tufan Turanlı, 2007 yılında Ertuğrul Fırkateyni Kazı ve Kurtarma Projesi'ni başlatan ve geçtiğimiz yıl Bodrum'da yaşamını yitiren İspanyol eşi sualtı arkeoloğu Bertha Lledo Anısı'na THY ulaşım sponsorluğunda kurtarma kazılarının bu ay devam edeceğini belirterek, "Eşim Bertha bu proje için ömrünün önemli bölümünü verdi, Japonlara bu proje ile sualtı kazılarını sevdirdi, Ertuğrul Fırkateyni Projesi'nin Türkiye ve dünyada tanınmasına büyük katkı sağladı. Japonya'da 35-40 metre derinlikte bulunan Ertuğrul Fırkateyni'nde bugüne kadar yaklaşık 3 bin dalış yaptık ve aralarında toplar, tüfekler, subayların giysileri, kazanların olduğu 8327 eser çıkardık" dedi.

ADEM ÜLKER