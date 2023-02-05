Duvardaki katiller!

Mısır'ın İskenderiye kentinde yaklaşık 103 yıl önce işledikleri cinayetlerle ülkede nam salan, günümüzde dizi, tiyatro ve kitaplara konu olan Rayya ve Sekine'nin evi turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

20. yüzyılın başlarında yaşamış olan kız kardeşler Rayya ve Sekine, gözlerine kestirdikleri varlıklı kadınların altın, mücevher ve değerli eşyalarına sahip olabilmek için kurbanlarını öldürüp cesetlerini yaşadıkları eve gömüyordu.

Kadınların korkulu rüyası haline gelen Rayya ve Sekine kardeşlerin o dönemde yaşadığı ve maktullerinin cesetlerini gömdükleri üç ayrı evden sadece bir tanesi, yerli ve yabancı turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Evin dış cephesinde de kız kardeşlerin yanı sıra eşlerinin, maktullerin resimleri ve haklarında çıkarılan idam kararı sergileniyor.