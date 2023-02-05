Sanal gerçekliğin gerçek babaları!

AĞIRLIKLI olarak video oyunları için kullanılan sanal gerçeklik cihazları hayatımıza yeni girse de aslında ilk cihaz bundan çok uzun yıllar önce icat edildi. 1956 yılında icat edilen ve ilk genişletilmiş gerçeklik makinesi olan Sensorama, sadece gözlük değil, bir kabindi. İnsanlar kabinin içinde gösterilen filmi izlemekle yetinmiyor, beş duyularıyla da algılayabiliyordu.

Oynatılan üç boyutlu filmde rüzgâr varsa kabindekilere hava veriliyordu, filmde koku yayan bir madde varsa kullanıcılar o kokuyu alabiliyorlardı. Bunların dışında, kabinde titreşim ve ses de mevcuttu. Yaratıcısı Morton Heilig, Sensorama'nın sinemanın geleceği olacağını düşünüyordu ancak proje birkaç kısa filmden sonra gereken finansal desteği bulamadı.

1968 yılında ise Damocles'in Kılıcı adıyla, Ivan Sutherland ve öğrencisi Bob Sproull tarafından sanal gerçeklik gözlüğü icat edildi. Kullanıcı kafasını döndürdüğünde 3D görüntü de dönüyordu ancak gözlük çok ağırdı ve kullanması hiç kolay değildi. Bu yüzden proje henüz laboratuvar aşamasındayken sona erdi.