Yaşamı sorguluyoruz

KOÇ

Öz güveniniz yüksek

Çevresel koşullarınızı değerlendirirken artık hiç kimsenin fikrine ve yardımına ihtiyaç duymayacaksınız. Başkalarının size ayak uydurmasını beklemeye hiç niyetiniz yok. Önce size karşı gelen kişiler bile, sizin fikirlerinizi kabul etmek zorunda kalacak. Özgüveninizin oldukça yüksek olması sizi yıldız yapacak. Çevrenizi tenkit etmezseniz, kariyer ve maddesel durumunuz çok daha güçlü olacak.

Fırsat kaybetmeyin. Aşk konusunda eğlenceli ortamlar sizi bekliyor.

BOĞA

Fırsatlar kapınızda

Aşk ve maddi fırsatlar sizi bırakmayacaktır. Her türlü fırsat ayağınıza gelecektir. Sizin bu güzel fırsatlar için özel bir çaba sarf etmenize gerek kalmayacaktır.

Duygusal açıdan kolay tatmin sağlayacaksınız. Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak.

Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler, aşka dönüşebilir.

Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Sağlık konusunda uyku düzeninize önem vermelisiniz.

İKİZLER

Riskli işlere girmeyin

Fazla yoğun programların içinde bulunmamanızda fayda var. Riskli işlerden kaçınmalısınız. Ertelenen projeler ve ödemelerinizde sürprizler var. Kariyeriniz önem kazanacak ve daha çok para kazanmanın yollarını arayacaksınız. Yardımlaşma konusunda çevresel işbirliğine ihtiyaç duyacaksınız..

Önce iş çabalarınız göz dolduracak ve daha sonra paranız artacaktır. Maddi konularla ilgili bilançolarını gözden geçirerek, parasal konularda detaylara ineceksiniz. Sağlığınız mükemmel.

YENGEÇ

İlişkilerde iddialısınız

İlişkilerinizde iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Fakat alabildiğince mevcut ilişkinizi korumak isteyeceksiniz.

Yalnız yaşayanlar, bulundukları sosyal çevrelerde tanışacakları kişilerle bir ilişki başlatabilirler. Fakat, bu tür ilişkilerde iyi analizler yaparak kararlar verin. Size hitap eden hobi niteliğinde bir konuda yoğunlaşarak, yeteneklerinizi geliştirmek isteyeceksiniz. Bu dönem, evinizde bazı tadilatları yaptırmak zorunda kalabilirsiniz. Ölçüyü kaçırmamalısınız.

ASLAN

Aşk konusuna dikkat

Bu dönem yeni insanlar ve yeni kişiler ilginizi çekmesine rağmen, ani değişen şartlar; size yanlış kararlar aldırabilir.

Başlangıçta size cazip gelen bir teklif, daha sonra istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Aşk konusunda dikkatli olmalısınız. Uzun süredir görüştüğünüz dostlarınızla çekişmeler sonucunda ilişkilerinizi bitirebilirsiniz.

Babanız veya çevrenizden aşkınıza onay almayabilirsiniz. Kariyerinizle ilgili etkin kişilerle bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. dikkatli olun.

BAŞAK

Maddi konular gündemde

Her şeyden çok daha önemli bir dönem olacak. Yaşam kalitenizle ilgili bazı çabalarınızın olumlu sonuç vermesi, kararlarınızı daha cesur almanıza neden olacaktır. Kişiliğinizle ilgili değişimleri kabul etmeli ve rotanızı yeniden çizmelisiniz. Bu özel durum canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Abartılı harcamalardan bütçeniz olumsuz etkilenecektir. Büyük meblağlarda kimseye borç vermeyin ve kefil olmayın.

Senet ve çek olaylarında asla geriye alamayacağınız kayıplarınız olabilir.

TERAZİ

Derin duygular içindesiniz

Bu dönem aşk hayatınız çok fazla önemli olmamasına rağmen yaşadığınız aşkları korumanız gerektiğini unutmamalısınız. Eski dostlarınızla bir araya gelerek geçmiş günlere dönecek, anılardan bahsedeceksiniz. O günlerden beri belirsizliğini koruyarak aklınıza takılan konular varsa, bu konuşmalardan sonra bu soruların cevabını bulacaksınız. Süregelen bir ilişkiniz varsa; dikkatli olmalı ve isteklerinize gem vurmalısınız. Duygularınızda ruhani bir doyum arayacaksınız.

AKREP

Kısıtlanmak istemiyorsunuz

Bu hafta isteklerinizin gerçekleşmesi için planlarınızı sistemli bir şekilde uygulamalısınız. Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için meraklı ve amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. Çevresel etkinlikler nedeniyle istenemeyen harcamalar da söz konusu olabilir. Yollardan gelen misafirlerinizi ağırlamak adına bazı masrafları gözden çıkarabilirsiniz.

Yaratıcılığınızın kısıtlandığını hissedeceğiniz bir hafta.

YAY

Gücünüzü abartmamalısınız

Bu dönem bazı işbirlikleri için yeni bir bakış açısı geliştirmekten mutlu olacaksınız. Değişimlerin size vereceği olumlu etkilerin faydalarını göreceksiniz. Takdir gören kişisel çabalarınız sizi motive etse bile tam olarak beklentilerinizin yanıtını bulamayabilirsiniz. Eksik kalan işlerinizi tamamlamalı, yeni fırsatlar yaratma yerine eskileri akıllıca değerlendirmelisiniz. Gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız.

Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız.

OĞLAK

Duygularınız önemli

Bu hafta İşbirliği içinde olduğunuz zaman, iş potansiyelinizde enerji yükselmeleri meydana gelecek.

Kendinizi iyi hissettiğiniz zaman çalışma yaşantınız daha verimli olacak. Ortaklarınız ve partnerinizle aranızda anlaşmazlıklar çıkarken, beklentilerinizde yavaşlamalar ve gecikmeler olabilir. Bunlara kafanızı fazla takmayarak, yoğunlaştığınız konuları bir an önce bitirmeye çalışın.

Gerekli koşullarınızı sağlayacaksınız.

Sağlığınız genel anlamda iyi seyrediyor.

KOVA

Takıntılarınızdan vazgeçin

Bu dönem bazı iş gecikmeleri olabilir.

Yanınızda çalışan kişilerle aranızda bazı sorunlar söz konusu. Beklentilerinizin karşılığını alamayabilirsiniz. Verilen sözlerin yerine getirilmemesi, günlük çalışma koşullarınızı zorlayacaktır.

Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için hafta içinde rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz. Her konuda yoğun duygular içindesiniz. Huzursuz olduğunuz bir konudan kaçmak isterken, başka gereksiz bir konu üzerine takılarak kendinizi hırpalayabilirsiniz.

BALIK

Tartışma ortamlarına dikkat

Yakın çevre ilişkilerinizdeki sorunlar aile içi tartışmalara neden olabilir.

Düşüncelerinizi yeniden gözden geçirirken, duygularınızda geri sayıma geçeceksiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı takıntı derecesinde kendinizi haklı gösteren değişik yorumlar getirecek, düşüncelerinize hiçbir şekilde sınır koymak istemeyeceksiniz. Yaşamdan ne beklediğinizi kendinize sormalı ve isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bu dönem, meraklı yönleriniz atağa kalkıyor.