Kompartman sendromu tehlikesine dikkat

Kompartman sendromu, vücudun anatomik bölümlerinden biri içindeki artan basınç nedeniyle o boşlukta kalan dokuya kan akışının yetersiz sağlanmasıyla ortaya çıkıyor. Kompartman sendromu yaşayan hasta, acı verici ve tehlikeli bir basınç hisseder. Bölgedeki kas ve doku yapısının bozulduğu bu vakalarda hasta ciddi hasar yaşarken, geç müdahale edilirse ölümle sonuçlanabilir.

Kompartman sendromu, akut ve kronik olmak üzere iki ana başlığa ayrılır. Akut kompartman sendromu, genel olarak depremler sonrası depremzedelerde sıklıkla görülür. Ağır yaralanmalarda gerekli tedavi uygulanmazsa vaka, kısmi felç hatta ölümle sonuçlanabilir. Diğer başlık olan kronik kompartman sendromu ise aşırı egzersiz gibi durumlar sonrasında oluşur. Acil durum olarak sınıflandırılmayan kronik kompartman sendromu, kontrolsüz olarak egzersizle kas dokularında meydana gelir. Hasta, haftalar hatta aylar süren ağrılar yaşar.

GENEL BELİRTİLER

● Uzuv ve kasın gözle görünür bir şekilde şişmesi ● Kasın şiş veya normal halinden daha büyük hissedilmesi ● İğnelenmiş, uyuşukluk yanma ve karıncalanma hissi ● Güçlü kas ağrıları ● Kas gerildiğinde güçlü kas ağrısı ● Kasta gerginlik

İSTİRAHATLE GEÇMEZ

KOMPARTMAN sendromunda genel olarak tetikleyici bir olay sonrasındaki birkaç saat içinde meydana geldiği kayıtlara geçmiştir. Fakat 48 saat sonrasına kadar bir zaman aralığında da ortaya çıkabilir. Kompartman sendromundan etkilenen uzuv, genel olarak sert veya gergin hissedilir. Kompartman sendromu, kas içi kanama ya da aşırı ödem sonucu meydana gelir.

Yaralanmalardan sonra kas dokusunun ezilmesi, bacak veya kollarda meydana gelen kırıklar gibi sebeplerden dolayı kas içi aşırı kanama veya ödem oluşur. Bu nedenle facia içi aşırı basınç meydana gelir. Klinik şikayetlerin varlığında tanı kompartman basıncı ölçümüyle konulabilir. Akut kompartman sendromunda istirahatle ağrı geçmez. Diğer taraftan kronik eforlu kompartman sendromunda ağrı, dinlenme ile geçebilir.