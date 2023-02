Quebec Köprüsü’nden çıkan hayat dersi

6 Şubat 2023... Güzel ülkemiz için yıllar sonra bile acı ve gözyaşları ile hatırlanacak 'karanlık' bir gün... 1999 Gölcük depreminde, ailemden 5 yakınımı kaybeden biri olarak başımıza gelen felaketlerden ne kadar ders çıkardığımızı hele hele bu acılı günlerde kıyaslamak bile istemiyorum. O yıllarda, gazetelerin uzun süre 'Unutmayacağız, Unutturmayacağız' başlıklarıyla çıktığını hatırlıyorum. Aradan neredeyse 24 yıl geçti... Hayat doğal akışında devam etti, günler günleri, yıllar yılları kovaladı... Çoğumuz unuttu... Ta ki 6 Şubat'a kadar... 24 yıldır hiç unutmayanlar ise ne yazık ki depremde ailesini ve yakınlarını kaybedenler oldu.

'BU SON OLSUN'

Bu gün sizlere Kanadalı mühendislerin ibret veren hikayelerini anlatacağım. Onlar yaşadıkları faciadan gerekli dersleri çıkarmışlar. Sorumluluklarını ise her daim parmaklarına taktıkları yüzüklerle hatırlıyorlar. Hep, 'bu son olsun' deriz ya evet yaşadığımız bu felaket gerçekten ama gerçekten son olsun. Binalar yapılırken, ruhsatlar verilirken yaşadığımız kara günleri üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin gelecekte de unutmamak için 'Bu son olsun'.

75 İŞÇİYE MEZAR OLDU

Gelelim, 'Quebec Köprüsü' nün ibret veren öyküsüne... Kanada'da 1907'de açılışına çok az bir süre kala mühendislik hatası nedeniyle 15 saniyede çökerek toplam 75 işçiye mezar olan 'Quebec Köprüsü' faciasından sonra fakültelerinden mezun olan mühendisler meslek hayatları boyunca parmaklarına sorumluluklarını hatırlatan yüzükler takmaya başladı. Kanadalı mühendisler acılarını unutmadı, parmaklarına o faciayı hatırlatan metal yüzükler taktı...

15 SANİYEDE ÇÖKTÜ

'Quebec Köprüsü', Kanada'nın çöken ilk köprüsü olarak tarihte yerini almıştır. Köprünün bitirilmesine çok kısa bir süre kala köprüyü denetlemek için gelen müfettişler köprünün kirişlerini çok da dikkatli incelemezler ve yaklaşık 4 yıl süren inşaat sonunda tamamlanan köprü 1907 yılında açılışına çok kısa bir süre kala orta kısmı sadece 15 saniyede St. Lawrence Nehri'nin derin sularına gömülür. Faciada, köprüde çalışan toplam 75 işçi hayatını kaybeder. Kanadalı mühendisler facianın ardından gerekli dersleri çıkarmışlardır.

SORUMLULUK HATIRLATIYOR

'Iron Ring', demir veya paslanmaz çelikten yapılmıştır. Mühendisin, kullandığı elinin küçük parmağına takılması amaçlanmıştır. Yüzüğün üzerindeki keskin hatlar kişiye yükümlülüğünü her daim kusursuz bir şekilde hatırlatır. Demir yüzük, o kadar yüksek bir öneme sahiptir ki vefat eden veya emekli olan mühendislerin bu yüzüğü geriye iade etmesi gerektiğine dair bir protokol dahi vardır. Abartısızdır, değerini ise malzemesinden alır. Demir yüzük elle dövülmüştür ve kıymetini buradan almaktadır. Yüzüğün her iki tarafında 12 şer adet yüz bulunmaktadır. Demir yüzük her şeyden önce bir fikirdir. Mühendislik diploması almış her Kanadalı mühendise sorumluluklarını hatırlatmayı ve eğer görevlerini eksik veya hatalı yaparlarsa tekrardan bir Quebec Köprüsü faciası yaşanmamasını hatırlatan önemli bir öğedir. Sorumluluklarımızı hatırlatan basit ama son derece etkili bir yöntem değil mi?

DEMİR YÜZÜK RİTÜELİ

ONLAR unutmadı, unutturmadı. Tıp Fakültesinden mezun olan öğrenciler Hipokrat yemini ederek göreve başlarlar. Benzer bir yemini Kanada'da mühendisler de yapıyor. Bunun adına 'Iron Ring' (demir yüzük) ritüeli diyorlar. Peki, demir yüzük ne anlama geliyor. 'Iron Ring', Kanada eğitimli mühendis tarafından meslekleriyle ilgili yükümlülüklerin ve etik değerlerin bir sembolü ve hatırlatıcısı olarak takılan bir yüzüktür.

Yüzük, mühendislik mezunlarına 'Mühendisi Çağırma Ritüeli' olarak adlandırılan özel bir törenle verilir. Demir yüzük, mühendislerin mesleklerinden duydukları gururu simgeler ve sahip olduğu kişiye mühendisin yüksek bir profesyonel davranış standardına göre yaşama yükümlülüğü olduğunu hatırlatır. Ancak yüzük, mühendis olarak asla yeterliliğin bir simgesi değildir.

NADİR UYSAL