Hayalleri süsleyen meslekler

Bir insanın yaşamı, büyük oranda mesleğine göre şekilleniyor. Nasıl bir işle uğraşacağını, ne kadar para kazanacağını, nasıl bir kariyere sahip olacağını ve buna bağlı olarak nasıl bir yaşam süreceğini, bir bakıma insanın mesleği belirliyor. İşte bu nedenle meslek seçimi, bir insanın yaşamında vermesi gereken en kritik kararlardan biri. Bir insanın mesleğini seçerken göz önünde bulundurduğu pek çok kriter var. Kimileri, mesleklerinin "iyi kazandırmasına" dikkat ediyor. Kimileri, meslekleri sayesinde yüksek bir statü sahibi olmanın peşinde. Kimileri ise ne olursa olsun hayallerindeki mesleği icra etmekte ısrarlı. Peki, dünya üzerinde en çok hayal edilen meslekler hangileri? Geçtiğimiz günlerde yapılan bir çalışma, insanların ülkelere göre en çok hayal ettiği meslekleri ortaya çıkardı.

'NASIL OLUNUR?' ARAMASI

Amerika Birleşik Devletleri merkezli finansal hizmet şirketi Remitly, Ekim 2021 ile Ekim 2022 tarihleri arasında Google'daki "nasıl olunur" aramalarını analiz etti. Bu sayede dünya üzerinde en çok hayal edilen, en fazla insanın yapmak istediği mesleklerin bir haritası çıkarıldı. Çalışmaya göre bazı geleneksel meslekler, pek çok insanın hayalindeki yerini koruyor. Ancak milyonlarca insanın hayalinde yatan "günümüz meslekleri" de var. Araştırma sonuçlarına göre pilotluk dünya üzerine en fazla hayali kurulan meslek. Çalışmanın kapsamında yer alan bir yıllık süreçte dünya genelinde 930 bin 630 insan "nasıl pilot olunur" sorusunu sordu. Pilot olma hayali kuran insanların en kalabalık olduğu ülkeler ise Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Avustralya. Hazırlanan raporda, pilotluğun "iyi ücretler ve pek çok avantaj" nedeniyle dünyadaki 25 farklı ülkede en çok hayal edilen meslek olduğu ifade ediliyor.

YAZARLIK HAYALİ

Ayrıca yazarlık, 75 farklı ülkedeki insanların hayallerini süsleyen mesleklerin başında geliyor. Hindistan, Güney Afrika ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde 800 binden fazla insan, gelecekte yazar olmanın hayalini kuruyor. Bununla birlikte en çok hayal edilen meslekler araştırmasını yapan şirketin raporlarına göre, yazarlığının dünya genelinde en çok hayal edilen ikinci meslek olmasının altında ilginç bir neden yatıyor. Araştırmacılar, "yazarlık" kavramının "gazetecilik, senaristlik veya edebiyatçılık" gibi yazarlığa dair farklı unsurlar için bir çatı niteliği taşıyabileceğini, bu nedenle listenin üst sıralarına taşınmış olabileceğini ifade ediyor.

'YOUTUBER'LIK HEVESİ

Meksika, Uruguay, Bolivya, Şili ve Peru'nun da aralarında bulunduğu 11 farklı ülkenin vatandaşları, en çok YouTuber olmanın hayalini kuruyor. Bu ülkelerde yaklaşık 200 bin insanın Google'a nasıl YouTuber olabileceğini soruduğu ifade ediliyor. En çok hayal edilen günümüz meslekleri arasında Influencer'lık, Blogger'lık ve Vlogger'lık da var.

TÜRKLER İÇİN OYUNCULUK

En çok hayal edilen meslekler araştırmasına göre Türkiye'deki insanların en çok hayal ettiği meslek oyunculuk. Bununla birlikte oyunculuğun en çok hayal edildiği diğer ülke ise Avusturya.