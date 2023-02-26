Merhamet ve sevgi ile daha başarılı adımlar atacağız

KOÇ

Başarılara hazır olun

Yeni gelişmeleri yakından takip ediyorsunuz. İşinizi şansa bırakmama konusunda kararlısınız. Dikkatinizi sadece yapacağınız işlere odaklamalısınız. Duygusal yaşantınızda önleyemeyeceğiniz bir hareketlilik mevcut.

Büyük başarılara hazır olun.

Sorumluluk duygunuzun artacağını bilmeli ve ruhsal anlamda kendinizi yeni durumunuza alıştırmalısınız.

Yeni planlar içindesiniz.

İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir dönem. Arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir.

Onların desteği hoşunuza gidecektir.

BOĞA

Ruhunuzda fırtınalar var

Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. İçsel enerjinizin yüksek olduğunu biliyor ve hata yapmaktan korkuyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda herkesin sorumluluğunu yüklenerek, ilişkilerinize kararlı adımlarla yaklaşıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalı, çevrenizin caydırıcı davranışlarına aldırmamalısınız.

Bu dönem, ruhsal anlamda sezgileriniz çok yüksek. Yönetici gezegeniniz Venüs, ruhunuzda fırtınalar yaratıyor ve dinginlik savaşları veriyorsunuz.

İKİZLER

Çevrenize yardım ediyorsunuz

Zorlukları gözünüzde büyütmeden olayları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. Bazı kişileri olduğu gibi kabul ederseniz, bugün mutlu olacağınız olaylar sizi bekliyor. Güneş, kariyer evinizden size destek verirken merakınızı artırıyor. Çevrenizde olup bitenlere karşı, isteseniz de kayıtsız kalamıyorsunuz. Bu hafta, doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. etkilemek istediğiniz kişileri kendinize mıknatıs gibi çekiyorsunuz.

YENGEÇ

Hassas bir dönemdesiniz

Aşırı alıngan ve hassas yapınız; size karşı yapılan küçücük hatalarda gereğinden fazla etkileniyor. Bazı sorunlar yeniden kafanızı kurcalayabilir.

İçsel çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. Yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir zaman değil. Çevresel ilişkilerinizden beklediğiniz desteği görmek istiyorsunuz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli.

ASLAN

İdealleriniz çok önemli

Aklınızda sürekli kendinizi aşma ve mantıklı yönlerinizi kullanma içgüdüsü yatıyor.

Koç'ta ilerleyen Venüs, yaşamınızı daha da ilginç bir hale getiriyor. Özgüveninizin yüksek olduğu bir dönem ve yakın dostlarınızın güçlü desteği sayesinde kendinizi hak ettiğiniz yerlerde göreceksiniz. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız.

Bugün görüşeceğiniz kişilerin farklı yönleri ilginizi çekecek.

Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu.

Sorumluluk duygusu içinde hareket ediyorsunuz.

BAŞAK

Yoğun iletişim dönemi

Başkalarının yaptığı işi beğenmediğiniz zaman potansiyeliniz düşüyor. Bu hafta, bazı konularda acele karar vermemelisiniz.

Kişisellik konusunda engel tanımıyor ve kendinizi ifade edecek çalışmaları tercih ediyorsunuz. Duygusal ve sosyal ilişkilerinizde hareketlenmeler söz konusu olacak. Katılacağınız toplantılarda olumlu hareketlerinizle birçok kişinin ilgisini çekmeyi başaracaksınız.

Enerjiniz yüksek seyrediyor.

İnatçı ve başınıza buyruk davranışlarınız sizi faklı yaparken, bazı tereddütlerinizi yenmenize yardımcı oluyor.

TERAZİ

Verimli bir hafta

Aşırı uçlarda dolaşmadığınız zaman daha verimli olabiliyorsunuz. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Olumsuz düşünceler yüzünden kafanız karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz.

Özellikle kelimeleri kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız.

Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Kendinizi yanlış ifade ediyorsunuz. Toplumda iyi yerlerde olmak istiyor ve fikirlerinizdeki iniş ve çıkışlar yüzünden yanlış kararlar alıyorsunuz.

AKREP

Çevrenize destek veriyorsunuz

Mesleki anlamda size yarar sağlayacak birçok çalışma içinde olacak ve kendinizi ifade etmenin huzurunu yaşayacaksınız. Çevrenizle destekleyici çalışmalar içinde olmanız, bazı avantajları da önünüze serecektir. Zeki ve akılcı yönlerinizi özgürce kullanmalısınız. Duygularınızı sınamalısınız. Aileniz sizi destekliyor. Yaptığınız her işe yaratıcılığınızı yüreklice ortaya koymaktan yanasınız ve başaracak enerjiye sahipsiniz.

Paylaşmanız gereken konular size olumlu bir şekilde geri dönüyor. Kendinize güveniniz olumlu.

YAY

Enerjik ve girişimcisiniz

Enerjinizin yüksek oluşu nedeniyle, birçok işi bir arada yapıyor ve sonra çok yoruluyorsunuz. İşbirliği içinde olacağınız kişilerin üzerinizdeki etkisine dikkat etmelisiniz.

Yanılmalar söz konusu. Eski olayları gündeme getirmek için acele etmemelisiniz. Güneş ve Neptün destek vermeye devam ediyor ve sizin sanatsal yeteneklerinizi ortaya çıkaracak ve sosyal aktivitelere daha fazla yer verebileceksiniz.

İletişim konusunda başarılısınız.

Çevrenizde olağanüstü güzelliklere yer vermek gibi saplantılar içindesiniz.

OĞLAK

Özgüveniniz çok yüksek

Kendinize güveniyorsunuz.

Güçlü sezgileriniz sayesinde, yaşamın gizemini araştırmak istiyorsunuz. Düşüncelerinizden ödün vermek istememeniz nedeniyle bencillikle suçlanabilirsiniz. Enerjinizi olumlu kullanmalısınız.

İlginizi kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar ve sosyal yaşam önem kazanacak.

Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, sizin de öncülüğünüzü yaptığınız bazı aktiviteleri başlatacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişilerin, bazı beklentilerine cevap vermek zorunda kalabilirsiniz. Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var.

Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir hafta içindesiniz.

KOVA

Tercihlerinizi doğru yapmalısınız

Her alanda başarılı olmanıza rağmen, tercihlerinizi beğendiğiniz konulardan yana kullanıyorsunuz. Maddi konularda değişik önerilere açıksınız. Yapmanız gereken tek şey, istekleriniz ve bulunduğunuz şartların uyum sağlaması konusunda ortak bir payda oluşturmanız. Akıllıca yapacağınız manevralar gereken özelliklerin alt tabanını sağlayacak. Israrcı davranışlarınızın altında geleneksel tavırlarınız yatıyor.

Kendinizi dingin ve yaratıcı bir şekilde ifade etmelisiniz.

Duygularınız ve mantığınız güçlü bir kombinasyon halinde.

BALIK

İyilik sizden yana

İnsancıl yapınızı herkes anlamıyor ve sizi duygusuzlukla suçlayabiliyorlar. Aldırmamayı öğrendiniz, olayları takmıyorsunuz. Güneş burcunuzda ilerliyor. Hiçbir şekilde yönlendirilmekten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı sadece, niteliğinize uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.

Duygusal hayatınızla iş yaşantınızı karıştırmak sizi huzursuz kılabilir. Yakın dostlarınızla ortak çalışmalar içindesiniz. Beraber çalışacağınız kişileri sınayarak seçiyorsunuz.

Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor.