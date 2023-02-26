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Haberler Pazar Yangın resimlerini depremzedeler için satacak

Yangın resimlerini depremzedeler için satacak

Muğlalı ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır orman yangınlarını resmettiği tabloları satışa çıkardı. Başarır, geliri depremden etkilenen depremzede vatandaşlar için bağışlayacak

26.2.2023

Yangın resimlerini depremzedeler için satacak

Türkiye'nin 2021 yılında yaşadığı yangın felaketini tuvale döken Seydikemerli ressam ve heykeltıraş Ali Rıza Başarır, akrilik boyayla yaptığı orijinal 27 resmi satışa çıkardı. Evinin yanında oluşturduğu küçük atölyesinde resimleri çizen Başarır, satıştan elde edeceği geliri depremzedeler için bağışlayacağını kaydetti.

Deprem afetinin üstünden birlik ve beraberlik içinde çıkacağımıza olan inancının tam olduğunu dile getiren Başarır; "Şimdi taşın altına elimizi koymanın tam zamanı. Millet olarak, halk olarak şu sıkıntılı günlerimizi savuşturmamız lazım. Biz daha ne sıkıntılı günler geçirdik. Devletim kuvvetli, devletim güçlü." ifadelerini kullandı. Başarır, resimlerden 2 tanesinin satıldığını, alan hayırseverlerin ücreti AFAD'ın hesabına yatırdıklarını belirtti.

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