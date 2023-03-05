Aklınıza takılan şarkıdan kurtulmak mümkün mü?

Kafelerde, restoranlarda, barlarda, sokaklarda ya da radyoda duyduğunuz bir şarkının gün boyunca dilinize dolandığı mutlaka olmuştur. Şarkı ezgilerinin istenmedik bir şekilde kulağa takılmasına ve gün boyunca tekrarlanmasına earworm adı veriliyor. Türkçeye kulak kurdu olarak çevirebilen bu durum, sanıldığından çok daha yaygın görülür. Zira yapılan son araştırmalar, insanların yüzde 90'ında earworm görüldüğünü ortaya koyar. İşte earworm'dan kurtulmanın birkaç basit yolu...

SAKIZ ÇİĞNEYİN!

Psikolog Philip Beaman ve meslektaşları, sakız çiğneyen üniversite öğrencilerinde daha az earworm görüldüğünü keşfetti. Sakız çiğnediğimizde tıpkı sessizce bir şey okumakta, konuşmakta ya da şarkı söylemekte olduğu gibi subvokal artikülatörleri harekete geçiririz. Bu subvokalizasyonlar beynimizin sözel veya müzikal anılar oluşturma yeteneğini azaltır.

DİKKATİ DAĞITMAK

Uzmanlara göre en etkili dikkat dağıtıcı unsurlar sözel ya da müzikal unsurlardır. Bir şiir okuyun, farklı bir şarkı dinleyin ya da bir enstrüman çalın. Earworm, fonolojik döngü adı verilen bir depolama ve prova döngüsünü aktive ederek çalışır. Eğer aynı devreyi bir başka uğraşla işgal ederseniz earworm için yer kalmaz.