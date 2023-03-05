Alışkanlıklarınızı gözden geçirin

KOÇ

Güven duygusu önemli

Birlikte çalıştığınız kişilerin değişik fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman kendinize olan güveniniz daha da artıyor. İdeallerinizle yaşamaktan son derece memnunsunuz ve işinize karışılmasından hoşlanmıyorsunuz.

Güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. Acele etmeden kendinizi ifade etmenin yollarını bulabilirsiniz.

BOĞA

İstekleriniz şekil değiştiriyor

Yaşamdan ne beklediğinizi sorgulayarak, isteklerinizin yön değiştirmesine izin vermelisiniz. Bilinçaltınızda bastırdığınız duyguların açığa çıkmasıyla yaşantınızda değişen koşuları yeniden değerlendirmeniz gerekecektir. Hayal kırıklıklarına yatkınsınız. Platonik duygular için ideal bir dönem fakat daha sonra bu duygular önemini kaybedecek. İnatçı ve başınıza buyruk davranışlar sergiliyorsunuz.

İKİZLER

Çekici ve aktifsiniz

Çevrenize karşı sevecensiniz. Mantıkla duygu karmaşası yaşayacağınız bir dönem başlıyor. Sosyal bağlantılarınız ve becerileriniz hareket kazanacak. Cesur ve radikal kararlarınıza arkadaşlarınız destek verecekler. Verilen sözlerin yerine getirilmesine özen göstermelisiniz. Fiziksel anlamda oldukça çekici ve aktif bir tavır içindesiniz. Yaşam kalitenizi yükseltecek aktiviteleri size iyi gelecektir.

YENGEÇ

Duygusal ve mantıklısınız

Bulunduğunuz ortamlarda ön plana çıkma olasılığınız yüksek. Kendinizden emin tavırlarınızla çevrenizi etkiliyorsunuz.

İçinizden geçirdiğiniz dileklerinizin kabul görmesinden mutlu olacaksınız.

Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, iş arkadaşlarınızla aynı zamanda sıkı dostluklar kurmak size iyi gelecek.

Başkalarının fırsatlarıyla kendi arzularınızı birleştireceksiniz.

ASLAN

Abartılardan uzak kalmalısınız

Etrafınızda iyi niyetli kişiler olduğu gibi kötü kişilerin varlığını da unutmamalısınız.

Boş konuşan ve her şeyi abartan insanlarda uzak kalmalısınız.

Sosyal yaşantı sizin için önemli. Size karşı özverili davranan kişilere karşı tedbirli olmanız gerekiyor. Çevrenize hakim olmak isteyebilirsiniz. Yakınlarınızla haberleşmek için, bazı girişimlerde bulunacaksınız. Her konuda kendinize yetebiliyorsunuz.

BAŞAK

Yardımlaşma duygunuz ön planda

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Akılcı olmaktan bir türlü vazgeçemediğiniz bir gerçek. Duygusal kontrolü elden bırakmıyorsunuz. Eski ve yeni ilişkiler aklınızın karışmasına neden olacaktır. Karar vermeden önce kendinizi sınamalı ve hata yapmamaya özen göstermelisiniz.

Unuttuğunuz bir aşkınızdan alacağınız haber sizi şaşırtmamalı.

TERAZİ

Yoğun planlar yapıyorsunuz

Cesaret ve atılganlık isteyen tüm işlerde başarılı olacaksınız. Koşulların sizi zorladığını, kararlarınızı verirken çevresel şartların ve duygularınızın tezat oluşturduğunu göreceksiniz. Kalbi boş olanlar geçici duygularla yaşamlarını renklendirecekler. Gizli, keskin ve yoğun planlar yapıyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize istediğiniz gibi ulaşacaksınız.

AKREP

Dostluklarınız önemli

Bu hafta, güçlü dostlukların temelini atacaksınız. Düşüncelerinden yararlanabileceğiniz dostluklar kuracak ve bu konuda müthiş bir iletişim içinde olacaksınız. Başkalarına çılgın gelen işler, size son derece kolay gelecek. Çalışma yaşantınızla ilgili olumlu değişimler içinde olacaksınız.

Sessizce işinizi yapmaktan hoşlandığınız için, rahatsız edilmek istemeyebilirsiniz.

Yoğun duygular içindesiniz.

YAY

İddialı ve akıllısınız

Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz.

Öğrenme merakınız artarken, şimdiye kadar denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara ve iş birliğine hazır bir dönemdesiniz.

Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde büyük bir etkisi olacaktır. Sürpriz fakat olumlu ilişkiler ortaya çıkabilir.

İçinizde çılgın bir enerji duyacaksınız.

OĞLAK

Hayallerinizi gerçekleştirin

Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Aileniz bu konuda size destek vermek yerine zorlayıcı kurallarla karşınıza çıkacak. Ailenizin geleneksel davranışları sizde sorun yaratacaktır.

Fanatik düşünceler içinde sıkışabilir ve kendinizi kalıplaşmış duygular içinde bulabilirsiniz. Bazı kıskançlıklara hedef olabilirsiniz. Bu hafta yaşlı kimselerin desteği de üzerinizde olacaktır.



KOVA

Değişimlere hazır olun

Gözünüzü korkutmak istemiyoruz fakat ani değişimlere hazır olun. Karşılaştığınız kişilerin sözlerinden ve beden dilinden çok etkileneceksiniz. Dostluklarınızda spekülatif olaylara karşı temkinli olmalısınız.

Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir. Özellikle, sizi sevindirecek duygusal anlar yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinizi herkesten daha çok seveceksiniz.



BALIK

Takıntılı olmayın

Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.

Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olabilir.

İlişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Nostaljiye daha fazla zaman ayırabilirsiniz.