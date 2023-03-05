Yüksek zekanın pek sevilmeyen işaretleri

Zekânın, insan yaşamında son derece önemli. Zekanın yetersizliği toplum içinde hemen anlaşılabilirken yüksek zekanın işaretleri ise gözden çoğu kez kaçırılabiliyor. Çünkü yalnızca tek bir zekâ biçimi olmadığı gibi, zekâyı gölgeleyen pek çok unsur var. Bu nedenle yüksek zekânın işareti olan pek çok şeyi görmezden geliyoruz.

EMPATİ YETENEĞİ

Yüksek empati yeteneği, pek çok insan tarafından yüksek zekâyla ilişkilendirilmiyor ancak gerçekte son derece bariz bir işaret. Çünkü bir insanın kendi duygularını yeteri kadar anlaması dahi oldukça zorken, yüksek empati yetisi olan kişiler karşılarındaki insanların duygularını da oldukça isabetli bir şekilde analiz edebiliyor, anlayabiliyor. Kısacası, yalnızca yüksek zekâlı insanların yüksek empati yetisine sahip olabileceğini söylemek pek de abartılı bir ifade olmaz.

YALNIZLIK TERCİHİ

İnsanların büyük çoğunluğu, "yalnız kalmayı" tercih eden kişiler için pek çok yakıştırma yapabilir. Ancak "zeki" muhtemelen bu yakıştırmalardan biri değil. Buna karşın bilim, yalnız insanlara daha dikkatli bir gözle bakmamız gerektiğini söylüyor... 2016 yılında yapılan bir araştırmaya göre sosyalleşmek yerine yalnız kalmayı tercih eden insanların, etmeyenlere göre daha yüksek bir IQ seviyesine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bilim insanları bu tercihin geçmişten gelen evrimsel ihtiyaçlarla alakalı olabileceğini düşünüyor.

GEÇ KALMAK

Bir yerlere sürekli geç kalan insanların sorumsuz olarak nitelendirilmesi son derece doğal. Ancak geç kalmak da yüksek zekânın görmezden gerilen işaretlerinden. Bu konu hakkındaki bazı bilimsel araştırmalar, gece geç saatlere kadar uyanık kalan insanların, yüksek zekâya sahip olma olasılıklarının daha fazla olduğunu ortaya koyuyor.

KARANLIK MİZAH

Kendinizi pek çok insana "ağır gelebilecek" ve biraz da korkutucu şakalara gülerken buluyor ve ne kadar da kötü bir insan olduğunuzu düşünüyorsanız, düşünmeyin. Çünkü kötü değil, zekisiniz! Geçtiğimiz yıllarda Viyana Üniversitesinde yapılan bir araştırma "karanlık" mizah anlayışına sahip olan insanların, hem sözel hem de sayısal olarak daha zeki olabileceğini ortaya koyuyor.

ANALİZ YETENEĞİ

Bir olay veya durum karşısında bütün ihtimalleri hesaplıyor, ortaya çıkabilecek olumsuz şeyleri etrafınızla paylaşıyor ve bu nedenle "felaket tellalı" olarak isimlendiriliyorsanız muhtemelen oldukça zeki bir insansınız. Çünkü olaylar ve durumlar hakkında yüksek bir analiz yetisine sahip olmak pek çok farklı unsurun yanında, yüksek bir zekâ seviyesine işaret ediyor.

MERAK

Meraklı olmak, pek çok insanın yüksek zekâyla ilişkilendirmekte zorlandığı bir özellik olsa da yüksek zekâya sahip olan insanların ortak özelliklerinden biri.

TEMBELLİK

Ancak Florida Gulf Coast Üniversitesinde yapılan bir çalışma, tembelliğin yüksek zekâ ile yakından ilgili olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre yüksek zekâya sahip insanlar, kendilerini eğlendirmek konusunda diğer insanlara göre çok daha başarılılar. Bu nedenle diğer insanlar kadar aktivite yapmaya ihtiyaç duymuyorlar.