Bilim insanlarından Mastaura çalışması

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Sedat Akkurnaz ve Dr. Öğr. Üyesi Arzu Özver ile Didim Meslek Yüksekokulu (MYO) Öğr. Gör. Aytekin Kalkan'ın editörlüğünü yaptığı 'Disiplinler Arası Çalışmalarla Mastaura' adlı kitap yayımlandı. Kitapta; ADÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Üreten ve Doç. Dr. Bülent Çelik, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bilge Doğanlı, Didim MYO Öğr. Gör. Eren Gönül tarafından yazılan makaleler yer aldı. Son yılların önemli arkeolojik olaylarına konu olan Mastaura antik kentiyle ilgili titiz bir çalışmanın ürünü olan kitap; Mastaura ve çevresinin jeolojisinden etnoarkeolojisine, fauna ve florasından turizmine, tarihinden arkeometrik araştırmalarına kadar farklı alanlardaki pek çok konuyu ele alıyor.

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