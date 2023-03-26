Çiçekler açıyor görsel şölen başlıyor

Eşsiz Türkiye coğrafyası bize birbirinden inanılmaz doğa olaylarını yaşatıyor. Kışın karanlık ve gri tonları yerini baharın renk cümbüşüne bıraktı. Evet, nihayet sabırsızlıkla beklediğimiz kış bitti. Toprağın altında koca bir mevsim bekleyen tohumlar palazlanıp, yeryüzüne çıkmak, çıplak ağaç dalları ise çiçeklerle bezenmek için gün sayıyor. İlkbaharın müjdecisi rengarenk çiçekler açıp kendini göstermek için adeta birbiriyle yarışıyor. Birbirinden alımlı ve büyüleyici mis kokulu bahar çiçeklerini Yeni Asır okuyucuları için derledik.

KIŞI BİTİREN MİMOZA

BÖYLE güzel bir sarıya ancak mimoza sahip olabilir. Mimoza çiçeğinin açması kışın sonunu bulduğu için bahar müjdecisi olarak kendinden söz ettirir. Ilıman iklimde yaşamayı seven bitki oldukça dayanıklı bir yapıya sahip olduğu için ortalama -7 dereceye kadar dayanabilir. Çok fazla çeşidi olmayan çiçeğin anılan tüm adları mimoza çiçeği veya küstüm çiçeği olarak adlandırılır. Süs bitkisi olarak geçen çiçek benzer süs bitkilerinin aksine, kış sonunda çiçek açarak baharın geldiğinin müjdesini verir. Pudralı, tatlı ve yumuşak kokusu cezbeder.

BAHÇELERDEKİ ŞÖLEN MORSALKIM

MORSALKIM çiçeği sabır, zariflik ve onurlu olmayı ifade ediyor. Sadece görüntüsü değil kokusuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Ilıman ortamları seven bir bitki çeşididir. Gün ışığını çok sever, eğer yeterli güneş ışığı olmazsa bitkinin çiçek açmasını boşuna beklemeyin.

AŞK FALI BAKAN PAPATYA

HEMEN hemen ülkede yetişen orta kısmı sarı yaprakları genellikle beyaz olan bahar çiçeğidir. Alman papatyası, kır papatyası ve margarit papatya olmak üzere çeşitleri bulunmaktadır. Doğayı saran beyaz güzellikler sadece bu etkisiyle kalmayıp sağlık alanında da sizleri güzelleştirmeye yardımcı çiçektir. Mikrop öldürücü, uyku düzenleyici, diş eti rahatsızlıklarına ve sinir sistemini düzenlemeye yardımcı etkileri de bulunmaktadır.

BAHARIN MÜJDECİSİ FREZYA

RENKLİ 'frezya' çiçeklerinden yapılmış buket harika olur değil mi? Baharın tazeliğini üzerinde taşıyan ve kokusuyla herkesi büyüleyen frezya çiçeği, sarı, beyaz, mor ve pembe tonlarında farklı renk seçenekleri sunar. Sıcak ortamları çok sevmez. Frezya çiçeğini yetiştirmeyi düşünürseniz, güneşsiz bir ortamda yapraklanana kadar sulamayı ihmal etmeyin. Sonrasında ise güneş gören bir saksı içine almanızı tavsiye ederiz. Frezya, hoş kokusu sayesinde kozmetik alanında da kullanılan bahar çiçeğidir. Bahar aylarının geldiğini ilk müjdeleyen çiçeği siz de evinizde yetiştirerek baharı evinize taşıyabirsiniz.

GÜZELLİĞİ DOĞAYA DAMGA VURAN ÇİĞDEM

BİR düşünün yemyeşil çimenler üzerinde sarı, beyaz, mor renkli çiğdem çiçekleri... Ülkemizin hemen her yerinde yetişen zambakgiller familyasına ait 'çiğdem', uzun yumrulu olarak tanımlanan bitkidir. Görüntüsünün çok güzel olması nedeniyle süs bitkisi olarak adlandırılır. Çiğdem bitkisi ilkbahar mevsiminde çıktığı gibi, sonbaharda da çiçekseverleri yalnız bırakmaz. Beyaz, pembe, mor ve sarı gibi alımlı renklere sahiptir. Gece ve kötü hava koşullarında kendini kapatarak korumaya alır. Yüksek dağlık kesimleri daha çok sever..

EDEBİYATA İLHAM VEREN LALE

ÜLKEMİZDE en çok Nevşehir ve çevresinde yetiştirilen laleler, baharın gelişi ile adata görsel bir şov sergiliyor. Farklı ara ve ana renkler olmaz üzere geniş renk seçenekleri ile bahar çiçekleri arasında en sevilenlerde yerini alıyor. Süs bitkisi olarak yetiştirilen, tohum yerine soğanı bulunan ve bu şekilde yetiştirilen bitki çeşididir. Lalenin en yaygın olarak yetiştirildiği ülke şüphesiz Hollanda'dır. Laleler pek çok mitolojik ve edebi eserlere konu olmuştur. Kasım ayının gelmesiyle toprağa ekilen laleler, baharın coşkusuna eşlik etmek üzere topraktan çıkar. Uzun boyu, etli yaprakları ve eşsiz renkleriyle bahar boyunca kendine hayran bırakan çiçek çeşididir.

GENÇLİĞİN SİMGESİ ANEMON

DAĞ lalesi olarak da karşımıza çıkan anemon çiçeği özellikle Yunan kültüründe tazeliğin ve gençliğin sinmesi olarak kabul edilmiştir. Anemon çiçeği soğuk havalarda kendisini yapraklarını kapatarak korumaya alır. Pençe şeklindeki soğanı, üretilmek istenen toprağa ekilir. Yoğun ve güzel bir kokuya sahip olan anemon çiçeği bünyesinde 103 farklı maddeyi barındırır. Kozmetik sektöründe, sağlık sektöründe ve yaşlanma karşıtı olarak kullanımı tercih edilen bahar bitkisidir.

BÜYÜLEYİCİ LEYLAK

ILIK ilkbahar akşamlarında etrafı saran kokusuyla ve güzelliğini tamamlayan leylak görenleri kendine hayran bırakan çiçektir. Suyu çok sever, özellikle sıcak yaz günlerinde sık sulama yapabilme şansınız olursa size teşekkürünü büyüleyici kokusu etrafa saçarak edecektir. Aynı zamanda güneşli ortamları seven leylaklar gölgede kalsalar da çiçek açmaya devam ederler. Bu nadide çiçek sevgi ve güveni temsil eder.

DOĞA HARİKASI SÜMBÜL

BAHAR çiçekleri denilince hafızalarda canlanan çiçeklerden biri sümbüldür. Soğanlı bitkiler arasında dayanıklılık bakımından en güçlü, yetiştirilme ve bakım konusundan en kolay olan çiçektir. Dikildiği saksıda yıllarca kalabilir. Kokusu ile herkesi mest eden sümbül, zorlu hava koşullarında ayakta kalmayı başaran ve mevsimlere dayanıklılık gösteren bahar çiçeğidir. Farklı renkler ile tercih edilebilen bitki ve her rengine de farklı bir anlam yüklenmiştir.

AĞAÇ DALLARINI RENKLENDİREN ERGUVAN

BAHAR aylarında park ve bahçeleri muazzam görüntüsü ile süsleyen bitkidir. Genellikle mor ve pembe renklere sahiptir. Hava sıcaklığına göre çiçek açma dönemi değişebilir. Erguvan çiçekleri yiyecek olarak da tüketilmekte ve ayrıca tabak süsleme sanatında da kullanılabilmektedir.

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