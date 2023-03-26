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Okur gezer yazar gençler doğada

26.3.2023

Okur gezer yazar gençler doğada

OKUR Gezer Yazar Projesi çerçevesinde Menteşe ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 okulda eğitim gören öğrencilerin katılımlarıyla Akyaka'da etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Akyaka'da doğayla iç içe 'Doğanın Dili' konulu deneme yazma çalışması gerçekleştiren öğrenciler daha sonra şiir okumasına katıldı.

Programın sonunda öğrenciler Akyaka'da bulunan deniz, doğa ve kadın azmağındaki doğa güzelliğini yakından tanıma şansı bularak, Akyaka'nın ormanlarında keyifli yürüyüş gerçekleştirdi.

Deprem bölgesinden gelen depremzede öğrencilerden Okullara yeni katılım sağlayan öğrenciler ile hem güzel vakit geçirim öğrenciler bir birleri ile kaynaşma fırsatı buldu. Muğla Turgutreis Anadolu Lisesi, Menteşe Anadolu Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Menteşe Sosyal Bilimler Lisesi, Muğla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi, Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Özel Muğla Bahçeşehir Ortaokulu ve Şahidi Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler proje çerçevesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

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