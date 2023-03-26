Sıra dışı bir dönem içindeyiz

KOÇ: İş ön planda

HAFTAYA yüksek moralle başlayacaksınız.

İş ön planda olacak. Maddi açıdan parlak bir dönemdesiniz. Paraya karşı ilginiz artarken, para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır.

Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız.

Çalıştığınız işyerinde size ilgi duyan kişilerin patron konumunda olması sizi şaşırtmasın. Duygularınıza kapılmadan ve olayları akılcı bir şekilde değerlendirmelisiniz.

Gecikmiş bir tatil programınız varsa, hemen uygulamalısınız.

BOĞA: Kariyeriniz güçleniyor

İŞ ve kariyer konusunda, güçlüsünüz.

Başarı duygusu; huzuru ve sağlığı beraberinde getirecek. İşinizde yükselme, farklı bir mesleğe geçme ve kendinizin için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir ay olacağından emin olabilirsiniz. Hayatınızda güçlü insanlar ve kariyerinize katkısı olacak kişilerle birlikte olacaksınız. Sıradan kişilerden hoşlanmadığınız için farkında olmadan yöneldiğiniz insanların kariyer açısından önemli kişiler olduğunun farkındasınız.

İKİZLER: Çevrenizi denetliyorsunuz

ÇEVRE faktörleri sayesinde güçleneceğiniz işler peşinde koştururken; sosyal kişiliğiniz de sağlam temeller üzerine kurulacak.

Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecekler. Onlarla bir arada bir çok iş fırsatı yakalayacaksınız. Parasal ayarlamalarınızı doğru bir şekilde yaptığınız anda koşulları kendi lehinize daha iyi çevirebilirsiniz.

Her şeyi sıkıntı haline getirmemeli, yaşamdan eğlenceli bir şekilde faydalanmasını bilmelisiniz.

YENGEÇ: Eğlence ve iş bir arada

SOSYAL hayatınız ve özel yetenekleriniz ön plana çıkarken, iş disipliniz mükemmel bir şekilde kendini gösterecek. Kariyerinizi güçlendirmek için dışarıdan yardım almanız gereken uygun dönemlerden birindesiniz.

Sosyal çevre maddi kazançlarınızı artırma konusunda size yardımcı olacak. Tanışacağınız kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın. Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz..

ASLAN: Çalışacak ve yorulacaksınız

BU hafta maddi açıdan bir çok önemli bir olay gerçekleşecek ve bunların çoğu uzun süreli olacak. Çevre şartlarını, kendi koşullarınızla uyum içinde birleştireceksiniz. Yorulacaksınız fakat sonunda başarınızı kutlayacaksınız.

Köklü kararlar alacaksınız. Kendinizi geliştirirken etrafınıza da örnek olacaksınız.

Bu hafta duygusal ve özgürlük konularda yoğunlaşmanız gerekebilir. Psikolojik yapınızı dengede tutarak hayatınızı denetleyebiliriz.

Çevrenizi daha iyi gözlemleyebileceksiniz.

BAŞAK: Dengeler önemli

PARASAL kazançlarınız sezgilerinizle birlikte ilerleyecek. Bulunduğunuz şartları değerlendirme konusunda fırsatçı ve akılcı davranışlar içinde olacaksınız. Sürekli değişen zevklerinizin sorun yaratmasını istemiyorsanız, kazançlarınızı kontrollü kullanmalısınız.

Aşk hayatınız oldukça karışık görünüyor.

İstikrarı sağlamanız çok zor. Çevrenizde size yardım edecek ve enerjisi güzel arkadaşlarınız olacaktır. Duygusal çelişkiler yaşadığınız anlarda sinir sisteminiz zarar görüyor.

TERAZİ: Keyifli yaşamaya bakın

BU hafta oldukça keyifli günler geçireceksiniz.

Yaşamın tadını çıkartın. Kendinizi şımartın, hayatın zevklerine varın. Artık fiziksel anlamda kendinizi enerjik hissedeceğiniz için, aşk kaçamaklarına hazırsınız.. Aşk duygusal anlamda taleplerinizin yüksek olduğu bir dönem.. Hedeflerinizde mantığı ön plana alarak, kontrolünüzü kaybetmeyin. Bugünlerde sağduyuyu ve sakinliği elden bırakmayın.

Doğru işi ve doğru zamanı bu dönem yakalayabilirsiniz.

İkna kabiliyetiniz artıyor.

AKREP: Disiplin size yakışıyor

ÇALIŞMA hayatınızdaki koşullardan hoşlanmıyorsanız, durumunuzu düzeltmek için karşıt Uranüs'ün size sunacağı olanaklardan faydalanmalısınız. Kendiniz ile ilgili yetersiz gördüğünüz konuları tekrar ele alırken, daha disiplinli olmak zorundasınız. Düşüncelerinizi gerçekleştirirken geçmişteki hataları yapmamalısınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepkiler vermeyin. Size uzun zamandır ilgisi olan birinin duygularının açığa çıktığına şahit olabilirsiniz.

YAY: Başarı sizden yana

ENERJİNİZİ güçlü tutmak zorundasınız.

Yeni sorumluluklarınızı kabul etmekte zorlanabilirsiniz.

Bu hafta maddi konularınızla ilgili mücadele vermeniz gerekebilir. Harcamalarınız konusunda daha dikkatli olmanız gerekebilir. Para harcamayı çok seviyorsunuz.

Özellikle zevklerinizden taviz vermek istemiyor ve tüm bunları daha fazla yaşamak istiyorsanız, çalışma statünüzü daha yükseklere taşımanız gerekecek. İş başarınız arttıkça, başarılı işler ayağınıza gelecek.

OĞLAK: Şartlarınızı koruyun

KENDİNİZLE ilgili konularda sessiz kalmayı yeğlemeli, çevrenize karşı kritikçi bir yaklaşım içinde bulunmalısınız. Mesleki konularda duygusal tatmin sağlamak için gerekli çalışmaları daha sonraya ertelemelisiniz. Sabit düşüncelerden uzaklaştığınız zaman, kendinizi daha iyi hissediyorsunuz. İnatçı yapınızın kendinize zarar verdiğini sizde biliyorsunuz.

Eski şartlarınızı korumaya devam etmelisiniz.

Maddi konularınızı destekleyici aşklar gündeme gelecektir. Yenilenme zamanı unutmayın.

KOVA: Risklere dikkat

MADDİ konular da uzun süredir aklınızın karışmasına neden oluyordu. Çalıştığınız iş yerinde çalışanlar arasında bazı değişimler söz konusu. Çevrenizdeki kişilerin sorunları sizin de başınızı ağrıtabilir. Yine bu dönemde imzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz.

Her türlü riskten ve spekülasyondan uzak kalmalısınız. Yaratıcılığınızı muhteşem hissedeceğiniz bir hafta. Bu dönemde yardım etme duygunuzun yoğun olmasından dolayı yeni durumlarla karşılaşacaksınız.

BALIK: Kontrollü olmak önemli

BU hafta ön planda olan maddi kaygılarınız, çevre ile olan ilişkilerinizde karmaşık duygular yaşamanıza neden olabilir. İletişim konusundaki yeteneklerinizi başarılı bir şekilde sergileyeceksiniz. İşinize yükselmek istiyorsanız, doğru insanlarla birlikte olmalısınız. Maddi konuların sizin için her zaman çok önemli olduğunu biliyorsunuz.

Kariyerinizle ilgili başarı, size parayı da getirecektir. Enerjinizi kontrol ederseniz mekanizmanız düzgün çalışacaktır.