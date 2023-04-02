Çevreye karşı duyarlı olacağımız bir hafta

KOÇ: Takıntılarınızdan vazgeçin

Entelektüel oluşumlar için uygun bir hafta olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz.

Evinizde olabilecek değişimlere karşı, huzursuzluk duymanız için hiçbir sebep yok. Sizi bu yönde destekleyen kişilerle birlikte olmaktan keyif alıyorsunuz. Israrlı bir şekilde takıntılı konularınız üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Bu hafta çevrenize söz verirken dikkatli olun.

BOĞA: Gizliliği tercih ediyorsunuz

Bu hafta özellikle çevrenizle ilişkilerinizi gözden geçirip, enerjinizi asgariye indirmelisiniz.

Yapacağınız seyahatler, kaçamak aşk ilişkilerinizle ilintili ilerleyebilir.

Yaşadığınız bir ilişki varsa, hemen sonuca gitmeyin. Beraberliğinize devam edin fakat evlilik kararı almayın. Gücünüzü ve hırslı yönlerinizi regüle etme ihtiyacı duyacak ve bu konuda gizliliği tercih edeceksiniz. Sevildiğinizin farkındasınız.

İKİZLER: Yardımsever duygularınız atakta

Çevrenizde size yardım edecek ve enerjinizi sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır. Güzel konuşmalarıyla karşı cinsin sizi etkilemeye çalışması geçici aşkları da gündeme getirebilir. Bu hafta özellikle fikirlerinizi kendinize saklamak istiyorsunuz. Kafaca anlaştığınız kişilerin, yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali sizi olumsuz endişelendirebilir.

Diş kontrollerinizi yaptırın.

YENGEÇ: İlişkilerinize dikkat edin

Yakın çevrenizi testten geçirirken, bazıları da çevresine odaklanacak. Gerçek dostlarınızla birlikte olacaksınız. Bu dönem çevrenize karşı istemeseniz de tavırlarınızda belirli bir inatçılık gözleniyor. Çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçsel, davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir hafta içindesiniz.

ASLAN: Tavırlarınız önemli

Çevrenize takındığınız tavırlar önemli. Yaşam enerjiniz çok güçlü. Çevrenizde orijinal olan her düşünce kafanızda fırtınalar yaratıyor. Bağımsızlık dürtülerinizi önleyemiyorsunuz.

Cazibeniz oldukça dikkat çekiyor.

İlgi alanınızda farklı değişimler içindesiniz. Kafanızda bir takım düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ilişiklerinizde zor anlar yaşayabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza ağırlık vermelisiniz.

BAŞAK: Sabırsız davranmayın

Yaşamınızla ilgili vereceğiniz kararların sonuçlarını çok çabuk görmek istiyorsunuz. Sabırsız davranmayın. Zamanı yanınıza alarak, emeklerinizin boşa gitmesine izin vermemelisiniz. Vitamin takviyesine ihtiyacınız var. Bu hafta özellikle güvenebileceğiniz bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksınız. İfade zorluğu yaşayabilirsiniz. Sözlerinize dikkat edin.

TERAZİ: Kafanız oldukça karışık

İş çevresinde kişiliğinizle sempati topluyorsunuz. Fakat, alışılan iş düzenine karşı tavırlarınız bu hafta sizi zorlayabilir. Kafanızın karışık olmasına rağmen birlikte çalıştığınız kişilerin iş disiplini sizin için çok önemli. Kendi adınıza güven duygusunun önemli olduğunu bildiğiniz için, size bu duyguyu sağlayacak kişilerin etkisinde kalıyorsunuz. Hafta ortasına doğru gücünüzü ispat etmek istiyorsunuz.

AKREP: Herkes size hayran

Grup çalışmalar için uygun bir hafta ve çabalarınızı çevresel faktörlerle akıllıca birleştirmelisiniz.

Bu hafta zamanınızı sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Hafta ortasında, görüşeceğinizin kişilerin, başarılarınıza katkıları olabilir.

Meslek yaşantınızla ilgili değişimlere hazır olmalısınız. Bulunduğunuz ortamlarda yaptığınız çalışmalardan dolayı, takdir göreceksiniz. Çevreniz size hayranlık duyuyor.

YAY: Yeni fikirlere hazırsınız

Bu hafta iş yaşamınızda çevre iletişiminiz mükemmel. Özellikle disiplinli yapınızı ortaya çıkaran çalışmalar sergiliyorsunuz.

Başarınızın takdir görmesi, motivasyon gücünüzü arttıracak. Bu hafta, hiçbir konuda acele etmeyin.

Her zaman belli bir standart dahilinde davranarak, hedeflerinize akıllıca yaklaşıyorsunuz. Araştırmacı yönünüzü, deneyimlerinizle birleştirecek yeni olaylar gündeme gelecektir.

OĞLAK: Sakin kalmaya devam edin

İletişim konusunda yaşadığınız sorunların altında, duygusal takıntılarınız yer alıyor. Güçlü işbirliklerine ihtiyaç duyacağınız bir haftaya girdiniz. Partnerinizin de destek vermesini isteyebilir ve bu konuda kapris yapabilirsiniz.

Bu dönem düşüncelerinizi toparlamanız gerektiğini bilmelisiniz.

Bilinçaltınız karışık ve sizden bekledikleri performansı sunmakta zorlanabilirsiniz. Sakin kalmaya devam edin.

KOVA: Yaratıcılığınız mükemmel

Enerjinizi yaşama geçirmek istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlamalı ve acele etmemelisiniz.

Birlikte çalıştığınız kişilerin uyumu sizin için çok önemli. Bu dönem, her türlü ortamın farklı yönlerini göreceksiniz. İsteklerinizden ödün vermek istemiyor ve direnme gücünüzü sonuna kadar kullanıyorsunuz.

Düşüncelerinizi baskı altında tutmaktan vazgeçiyorsunuz.

BALIK: Temkinli olun

Çevresel ilişkilerinizi ve yakınlarınızı eleştirmek için birçok neden ortaya çıkacaktır.

Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi için, sabırlı bir yapı sergiliyor, değerlerinize sahip çıkmayı seviyorsunuz. Bu hafta kişisel olaylara daha temkinli yaklaşmalısınız. Maddi konularda güvensiz bir tablo çiziyor ve her şeyin kendi denetiminizden geçmesini istiyorsunuz. Tekliflere temkinli yaklaşmanızda fayda var.