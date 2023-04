Vatan için mücadele ettiler şimdi can yoldaşı oldular

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Can dostu' ve 'Can yoldaşım' projeleri tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bugüne kadar çok sayıda köpeği kamu kurum ve kuruluşların yanı sıra kişilere de sahiplendirdi. Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde yaşayan Güneydoğu Gazisi Engin Bakırtaş da uzun zamandır sahiplenmek istediği köpeği Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde buldu. Gazi Bakırtaş, TSK'da bomba arama köpeği olarak görev yapan ve hizmet süresi dolduktan sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen 'Ateş' isimli Alman kurdu köpekle artık can yoldaşı oldu. Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki köpekleri sahiplendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, "Can yoldaşım projemizde bu zamana kadar 30'a yakın köpeği sahiplendirdik. Yetiştirdiğimiz köpekleri çiftçilerimize, jandarmaya alan koruma görevi yapmaları için verdik. Yine Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaparken yaralanmış gazimiz ile TSK'da görev yapmış bomba arama köpeğimizi bir araya getirdik. Bundan sonra emeklilik hayatlarında onlar birbirine yoldaş olacaklar" dedi.

MANİDAR BİR BULUŞMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitmeni Serhan Karabey Doğru, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak iki farklı alanda köpek yetiştirmekteyiz. Bunlar teknik ve sosyal anlamda olmak üzere köpeklerimize eğitim vermekteyiz. Teknik anlamda köpeklerimiz arama-kurtarma köpeği, yangın tespit köpeği ve iz takip köpeği köpekler halihazırda yetiştirip olağanüstü durumlarda kendilerinden yararlanmaktayız. Bunu yanında sosyal anlamda da köpekler yetiştirmekteyiz. Bunlar alan koruma ve terapi köpekleri. Bu köpekleri de belli eğitimlerden geçirdikten sonra başta jandarma ve cezaevleri olmak üzere ya da diğer kamu kurum veya kuruluşlarına sahiplendirerek o bölgenin güvenliğinin sağlanmasında görevlendiriyoruz. TSK'dan bize gelen geçmişte askeriyede görev yapmış köpeğimiz Ateş'i, yine TSK'da görev yaparken gazi olan Engin Bey'e sahiplendirdik. İkisinin bir araya gelmesi manidar. İkisi de vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapmış daha sonra emeklilik hayatına geçmiş bireyler. Bu saatten sonra da birbirlerine hem can dostu olacaklar hem de güzel bir arkadaşlıkla hayatlarına devam edeceklerini düşünüyoruz" diye konuştu.

HEMEN DOST OLDULAR

Uzun zamandır bir köpek sahiplenmeyi istediklerini ve belediyenin 'Can Yoldaşım' projesini öğrendikten sonra belediyeyle irtibata geçtiklerini anlatan Gazi Engin Bakırtaş, "Köpeği bize gösterdiler, biz de onu çok sevdik. Bir alışma dönemi oldu ilk başta. Birbirimize çok alıştık. Hem köpek sahiplenelim hem bize burada bir koruma yapsın, evimizi bahçemizi korusun istedik. Ben Güneydoğu gazisiyim. Bu esnada köpekle bizi tanıştırdıklarında köpeğinde Türk Silahlı Kuvvetleri kökenli olduğunu öğrendik, daha da içimiz ısındı ve kendisini sahiplenmek istedik" dedi.

