Zıtlıkların ahengiyle genişleyen mekanlar

Maksimalist dekorasyon, her geçen gün değişip, gelişen ve ardı arkası kesilmeden yenileriyle karşılaştığımız dekorasyon anlayışlarından yalnızca bir tanesi! Ve belki de en şahanesi... Çünkü maksimalist dekorasyon, her mobilyaya, her renge, her aksesuara uygun zemin hazırlayan bir tarz. Belki ilk bakışta büyük bir karmaşa olacak gibi gözükse de aslında yalnızca zıtlıkların yarattığı ahenkten ve yaşam alanlarımızı saran büyülü bir atmosferden besleniyor. Özellikle özgün olmaktan vazgeçemeyen ve uyguladığı her objeye kimlik kazandıran yaratıcı zihinlerin tercihleri arasına giriyor. Peki, maksimalist dekorasyon nedir? Hangi özellikleriyle ön plana çıkıyor? Niçin tercih edilir? Diğer dekorasyon anlayışlarından ayıran unsurlar nelerdir?

Dekorasyon anlayışları söz konusu olunca, her birimiz hem kalite ve konfordan vazgeçemiyor hem de trendlerden geride kalmak istemiyoruz. Çünkü dekorasyonun adı konmamış, görünmeyen bir yarış hali olduğunu biliyoruz. Ancak bu yarışın inceliklerini takip etmek kimi zaman zorlaşabiliyor. Özellikle de içinde bulunduğumuz çağda, her an her saniye dekorasyon anlayışları kendilerini yenilediğinden, bizlere de bu yenilikleri keşfetmek düşüyor.

AZ, AZDIR VE SIKICIDIR!

Maksimalist dekorasyon için temelde en kısa ifadeyle, minimalist dekorasyonun tam tersi diyebiliriz. Her dekorasyon anlayışında olduğu gibi maksimalist dekorasyon da kendi için özel, özgün ve ayırt edici özellikler barındırıyor. Geniş mekânlar, iddialı tasarımlar, bir o kadar iddialı renkler ve bu renklerle oluşturulan kontrastlar, bolca aksesuar, duvar kağıtları, tablolar, klasik mobilyalar, antik görünümlü büyük eşyalar. Hepsi ve daha fazlası bir arada maksimalist dekorasyonu oluşturuyor.

Maksimalist dekorasyon, minimalist anlayıştaki sadeliği ve kalabalıktan uzak seçimleri bir kenara bırakıyor. Ve büyük hatta devasa denebilecek mobilyalara yer açıyor. Hem de her zevke uygun tasarımlarla birlikte. Deri koltuklardan ahşap koltuklara, modern kumaşlardan klasik desenlere, mat renklerden canlı renklere, oval hatlardan köşeli kesimlere kadar her şey bu dekorasyon anlayışında kendisine muhakkak yer bulmayı başarıyor. Maksimalist dekorasyon, minimalist dekorasyonla hayatımıza giren "less is more" yani "az, fazladır" anlayışını yıkarak, adeta "az, azdır" ve "az sıkıcıdır" diyor