Çabuk uzayan saçların sırrı

Uzun saç sevenler, kıyamadığı için kırık saçlarını kestiremeyenler ya da kestirip pişman olan kadınların aradığı çözüm doğada... Bitkisel yağların mucizevi etkileri hem saçlarınızın kolay uzamasını hem de sağlıklı saçlara ve saç derisine sahip olmanızı sağlayacak... Ancak temel yağlar doğrudan uygulandığında ciltte tahriş ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği için her zaman zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, badem yağı gibi başka bir taşıyıcı yağ ile birlikte kullanılması önemli...E vitamini kaynağı Hint yağı da doğal yollarla hızlı saç uzatmanın kritik bitkisel yağlarından biri. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıyor ve saç enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırıyor. Haftada 2-3 kez saç köklerinize diğer bitkisel yağlarla karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.E vitamini kaynağı Hint yağı da doğal yollarla hızlı saç uzatmanın kritik bitkisel yağlarından biri. Saç derisindeki kan dolaşımını hızlandırıyor ve saç enfeksiyonlarının iyileşmesini hızlandırıyor. Haftada 2-3 kez saç köklerinize diğer bitkisel yağlarla karıştırarak saçınıza uygulayabilirsiniz.Sedir ağacı yağı, saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerini uyarmaya yardımcı oluyor. Bu sayede saçın uzamasına katkıda sağlarken saç dökülmesini de yavaşlatıyor. Sedir ağacı yağı ayrıca seyrekleşen saçlara ve çeşitli saç dökülmesi sorunlarının iyileşmesine de katkı sağlıyor. Muhteşem sedir ağacı yağının özellikleri say say bitmez ama tahriş olmuş ciltlere de iyi geldiğini ve özellikle içinde bulunduğumuz yaz aylarında dışarıda zaman geçirirken haşeratlardan koruyucu özelliğinin olduğunu da söylemeden geçemeyiz. Sedir ağacı yağını lavanta ya da Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp kafatasınıza ve saçınıza uygulayabilirsiniz. Dilerseniz ev yapımı saç kreminize 2-3 damla sedir ağacı yağı ekleyebilirsiniz.Misk adaçayı yağı saçın uzamasına destek olmakla birlikte kepek ve saç dökülmesiyle de savaşıyor. Misk adaçayı saçların normalden fazla yağlanmasını kontrol altına alarak önemli bir soruna daha çözüm oluyor. Kıvırcık ya da kabarık saçlarla başa çıkarken misk adaçayı yağı en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. Saç uzamasına yardımcı olmak için eşit miktarda misk adaçayı yağı ile jojoba yağını karıştırıp 30 dk bekletin, ardından saçınızı şampuanlayın. Kuru saçlar için 10 damla misk adaçayı yağı ve 1-2 çay kaşığı hindistan cevizi yağını karıştırıp başınıza masaj yaparak uygulayın. Ardından saçlarınızı tarayın. Bu işlem sonrasında saçlarınız pamuk gibi yumuşacık ve parlak bir görüntüye sahip olacak. Hamilelerin misk adaçayı yağı kullanmaları sancılara neden olabileceği riskiyle tavsiye edilmemektedir.Akdeniz'in güzellik sırrı efsanevi zeytinyağı ile enfes ve sağlıklı tarifler hazırlanabileceği gibi cilt ve saç bakımı yapmak da mümkün. Diğer bitkisel yağlarla karıştırarak ya da yalnız başına kullanabileceğiniz zeytinyağı sayesinde saçlarınız ve cildiniz daha yumuşak, daha parlak ve sağlıklı hale gelecek. Saçların daha hızlı uzamasına da yardımcı olan zeytinyağının tamamen doğal halini sızma zeytinyağını kullanmak işin püf noktası.İçinde bolca bulunan A, B, K vitaminleri, potasyum ve kalsiyum gibi minaralleri sayesinde saç köklerini güçlendirerek saçın hızlı uzamasına yardım eden tatlı badem yağı, saçlarda olduğu kadar kirpiklerde de etkisini kısa sürede gösteriyor. İster zeytinyağı gibi bir başına ister diğer bitkisel yağlarla karıştırarak uygulayabilirsiniz.Antimikrobiyel özelliklere, laurik asit ve yağ asitlerine sahip olan Hindistan cevizi yağı, saçı güçlendirir, sasar gören saçları iyileştirir, kepeklenmeyi önler, saç derisine bakım yapar, parlaklık verir. Tüm bunlara ek olarak hangi şekil verilirse verilsin hangi bakım kremi uygulanılırsa uygulansın iflah olmayan kabarık saçları nemlendirerek elektriklenmesini de önler. Bir miktar Hindistan cevizi yağını temiz, kuru saçlarınıza 10-15 dk boyunca masaj yaparak saç derinize uygulayın, minimum 3 saat beklettikten sonra saçınızı yıkayın. Kuru saçlar için haftada 2 kez uygulayabilirsiniz.Biberiye yağı saçın gürleşmesi ve uzaması için en etkili doğal yağlardan biridir. Biberiye yağı, hücre metabolizmasını hızlandırmak için kullanılır, bu da saç uzamasını uyarır ve iyileşme sürecine de katkıda bulunur. Hatta araştırmalar biberiye yağının, geleneksel olarak saç dökülmesi için kullanılan minoksidil görevi gördüğünü de ortaya çıkarmıştır. Mucizevi biberiye yağı aynı zamanda saç beyazlamasını geciktiriyor, saç dökülmesini önlüyor, kepek ve kuru saç derisi problemlerine de iyi geliyor. 3-5 damla biberiye yağı ile aynı miktarda zeytin yağını karıştırıp 2 dakika boyunca başınıza masaj yaparak uyguladıktan sonra 3-4 saat bekletip saçınızı yıkayabilirsiniz.Nane yağı saç derisindeki kan dolaşımını artırarak saç köklerini uyararak saç uzamasına yardımcı oluyor. Kepeğe karşı etkili nane yağı güçlü antiseptik özellikleri sayesinde bit sorununa da çözüm oluyor. Ferahlatıcı nane yağı sakinleştirici etkisiyle strese ve baş ağrılarına da iyi gelmektedir.Çoklu işleve sahip bitkisel yağlardan papatya yağı kepeği önler, saç derisinde kaşıntıyı giderir, dermatit, sedef gibi saç derisi sorunlarına yardımcı olur. Saç dökülmesini önler ve hızlı saç uzamasını destekler. Yağlı bir yapısı olmadığından sık sık uygulanabilir ve uygulandıktan sonra durulanması zorunlu değildir.