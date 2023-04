Oscar rekortmeni film ve oyuncular

"The Lord of the Rings: Return of the King" (Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü), ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in aynı isimli epik fantastik romanından uyarlanmış bir filmdir. Film, Orta Dünya'nın kurgusal dünyasında geçen üçlemenin son filmidir ve yönetmenliğini Peter Jackson üstlenmiştir. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere 11 dalda ödül kazandı."Ben-Hur", Lew Wallace'ın aynı isimli romanından uyarlanmış epik bir filmdir. Film, İsa Mesih'in yaşadığı dönemde Romalıların hüküm sürdüğü bir Ortadoğu ülkesinde geçer. Filmin ünlü yarış sahnesi sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerinden biri olarak kabul edilir. Ben-Hur; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dahil olmak üzere 11 dalda ödül kazandı."Titanic", James Cameron'un yönettiği ve Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı, tarihteki gerçek bir olaya dayanan romantik bir dram filmidir. Film, Titanic adlı lüks geminin 1912 yılındaki faciasını konu almaktadır. Film, geminin yapımından batışına kadar olan süreci anlatır ve ana odak noktası, gemideki zengin bir yolcu olan Rose ile üçüncü sınıf yolcusu Jack arasındaki aşktır. Titanic; En İyi film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Şarkı ve En İyi Görsel Efekt dahil olmak üzere 11 dalda ödül kazandı.4."West Side Story", Arthur Laurents, Leonard Bernstein ve Stephen Sondheim tarafından yaratılan bir Broadway müzikalinden uyarlanmış bir filmdir. Film, 1950'lerin New York City'sindeki iki rakip çetenin arasında geçen bir modern Romeo ve Juliet hikayesini anlatır. Batı Yakasının Hikayesi, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı dahil olmak üzere 10 dalda ödül kazandı."The Last Emperor", Çin'in son imparatoru olan Pu Yi'nin hayatını konu alan 1987 yapımı bir filmdir. Film, Pu Yi'nin hayatının farklı dönemlerini ele alarak, Çin'in son yüzyılında yaşanan siyasi ve sosyal değişimleri anlatır. Son İmparator, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kostüm Tasarımı dahil olmak üzere 9 dalda ödül kazandı."The English Patient", Michael Ondaatje'nin aynı adlı romanından uyarlanan, 1996 yılı yapımı bir film. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Kuzey Afrika'da geçiyor ve bir uçak kazası sonucu yüzü tanınmayacak şekilde yanmış olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Film, Ralph Fiennes, Juliette Binoche ve Kristin Scott Thomas gibi ünlü oyuncuların performansları ile öne çıkıyor. Ayrıca, filmin görsel efektleri, kostümleri ve sahneleri de büyük beğeni topladı.İngiliz Hasta, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil olmak üzere 9 dalda ödül kazandı."Gone with the Wind" (Rüzgar Gibi Geçti), Margaret Mitchell'in aynı adlı romanından uyarlanmış, 1939 yapımı bir Amerikan epik romantik filmidir. Film, Güney Amerika'da geçen Amerikan İç Savaşı sırasında ve sonrasında yaşananların hikayesini anlatır. "Gone with the Wind", Vivien Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland ve Leslie Howard gibi ünlü oyuncuların yer aldığı bir kadroya sahiptir. Film, görkemli kostümleri, büyüleyici müziği ve destansı sahneleriyle dikkat çekmektedir. Ayrıca, teknik başarıları ve döneminin en büyük bütçeli filmlerinden biri olmasıyla da önemlidir. Gone with the Wind; En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dahil olmak üzere 8 dalda ödül kazandı."Schindler's List" (Schindler'in Listesi), Steven Spielberg tarafından yönetilen, 1993 yapımı bir drama filmidir. Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'nda yaşayan Polonyalı Yahudilerin gerçek hayat hikayelerinden esinlenerek, Oskar Schindler adlı bir işadamının hayatını anlatır. Liam Neeson, Ralph Fiennes ve Ben Kingsley gibi ünlü oyuncuların performansları ile dikkat çeken "Schindler's List", siyah beyaz olarak çekilmiştir ve güçlü bir etki yaratan müzikleri ve çarpıcı sahneleriyle öne çıkar. Schindler's List; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve En İyi Kurgu dahil olmak üzere 7 dalda ödül kazandı."One Flew Over the Cuckoo's Nest" (Guguk Kuşu), Ken Kesey'in aynı adlı romanından uyarlanmış, 1975 yapımı bir drama filmidir. Film, Oregon'daki bir akıl hastanesinde geçen hikayesiyle dikkat çeker. "One Flew Over the Cuckoo's Nest", güçlü oyunculuk performansları, etkileyici müzikleri ve çarpıcı sahneleriyle öne çıkar. Yapım; En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen ve En İyi Uyarlama Senaryo dahil olmak üzere 5 dalda ödül kazandı. Bu ödüllerle birlikte, film tarihinin en iyi yapımlarından biri olarak kabul edilir.Sinema tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak kabul edilen Katharine Hepburn, En İyi Kadın Oyuncu dalında tam dört kez Oscar kazandı. Oscar ödülüne layık görülmesini sağlayan filmler: "Morning Glory" (1933), "Guess Who's Coming to Dinner" (1967), "The Lion in Winter" (1968) ve "On Golden Pond" (1981).Üç kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazanan Daniel Day- Lewis, sinema tarihindeki en saygın oyunculardan biridir. Oscar ödülü kazandığı filmler: "My Left Foot" (1989), "There Will Be Blood" (2007) ve "Lincoln" (2012).Sinema tarihindeki en büyük aktrislerden biri olarak kabul edilen Meryl Streep, üç kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazanmasını sağlayan filmler: "Kramer vs. Kramer" (1979), "Sophie's Choice" (1982) ve "The Iron Lady" (2011).Sinema tarihinin en ikonik oyuncularından biri olan Jack Nicholson, üç kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar ödülü kazanmasını sağlayan filmler: "One Flew Over the Cuckoo's Nest" (1975), "Terms of Endearment" (1983) ve "As Good as It Gets" (1997).İsveçli oyuncu Ingrid Bergman, Hollywood'un altın çağındaki en önemli yıldızlarından biriydi. Üç kez En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazandığı filmler: "Gaslight" (1944), "Anastasia" (1956) ve "Murder on the Orient Express" (1974).Birbirinden başka karakterleri canlandırmakta usta bir oyuncu olan Walter Brennan, üç kez En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Oscar kazandı. Oscar kazandığı filmler: "Come and Get It" (1936), "Kentucky" (1938) ve "The Westerner" (1940).