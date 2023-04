Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu iftarda buluştu

Talatpaşa Ailesi her Ramazan'da gelenekselleştirdiği İftar programında bir araya geldi. Ramazan'ın paylaşım ve birliktelik ayı olduğunu söyleyen Talatpaşa Laboratuvarlar Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Serdar Seven, tüm ekibiyle birlikte iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Ülke olarak deprem ve sel afetlerinin yaralarını sardığımız şu dönemde milletçe birlik olmanın önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Seven "Ramazan, insanların yardımlaşma, birliktelik ve barışın olduğu bir ay olarak idrak edilir. Ramazanlar tüm zamanlardan daha fazla yardımlaşmanın yapıldığı, dostların hatırlandığı ve kırgınlıkların olmadığı günlerdir. Tüm İslam aleminin Ramazan'ı mübarek olsun" diye konuştu. İftar yemeğine eşlik eden ilahi grubu ve semazen gösterisi de Talatpaşa ailesi tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı.

