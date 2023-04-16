Turizmciler yeni sezondan umutlu

Yeni sezon için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten POYD Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, bu yıl geçen yılki gibi yoğun bir talep ve turist hareketliliği hedeflediklerini söyledi. Bodrum'da geçtiğimiz yıl bir milyon hava yolu, 500 bin deniz yolu ile turist ağırladıklarını ifade eden Girgin bu yıl da bu rakamlarla eşdeğer ve üzerindeki sayıda turistin kente gelmesini beklediklerini dile getirdi. Artan döviz kurlarının ve enflasyonun otel işletmelerinde ekstra yüke neden olduğuna dikkat çeken Girgin, "Birçok ürün yüzde yüzün üzerinde zamlandı. Bizler de buna paralel olarak son bir yılda konaklama ücretlerimizi yüzde yüz artırmak zorunda kaldık. Bayramdan sonra ivmenin yukarı çıkmasını bekliyoruz Özellikle merkez Avrupa ülkeleri, İngiliz, Alman BDT ve Ortadoğu pazarının ülkemize olan ilgisi yüksek durumda" dedi.

Turizmciler olarak geleceğe umutla ve pozitif şekilde baktıklarını da kaydeden Yiğit Girgin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık her yıl rekorlar kırmak için çalışacağız Planlamamızı orta ve uzun vadeli yapmalıyız. Pozitif bakış açısıyla gerçekçi hareket etmeliyiz. Yurt dışında yüksek kademelere Türk yöneticilerin geldiğini görüyoruz. Ürün ve hizmet kalitemiz, fiyatlandırmalar bu sezonun daha da hareketli geçeceği yönünde bizleri cesaretlendiriyor."